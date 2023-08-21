Netflix'in Popüler Yerli Dizisi Kulüp'ün 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı (Video)

Netflix, yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin popülaritesini kazanan Kulüp’ün heyecanla beklenen yeni sezonuna dair ilk fragmanı yayınladı. Kulüp’ün ikinci sezonu, 15 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

Hikâye yaratıcılığını Rana Denizer’in üstlendiği, proje yaratıcısı Zeynep Günay’ın yönetmen koltuğunu Seren Yüce ile paylaştığı dizinin Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci, ve Asude Kalebek gibi başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuna 2. sezonunda Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma gibi yeni isimler de dâhil oluyor.

Kulüp 2. Sezon Fragmanı

Kulüp 2. Sezon Konusu

1960’ta Türkiye gibi İstanbul’un sosyal hayatı ve eğlence dünyası da köklü bir değişimin eşiğindedir. Yaşatılan baskılara karşı duran Çelebi ve Matilda, Kulüp İstanbul Ailesi’ni ayakta tutmak için birlikte mücadele vermektedirler. Zamansız büyümek zorunda kalan Raşel ise artık 5 yaşında olan Rana’nın annesidir ve çekirdek ailesini bir araya getirmeye çalışmaktadır.

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