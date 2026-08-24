POCO'dan 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

POCO yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte X8 Power'ın özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sııf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Ayrıca cihaz yüksek batarya kapsitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO X8 Power'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3.500 nit

3.500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus 2

Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

Snapdragon 6 Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

POCO X8 Power'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre POCO'nun yeni telefonu 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon AMOLED ekran üzerinde 3.500 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilecek. Böylece telefon dışarıda rahatça kullanılabilecek. Cihaz ayrıca Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Bu, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse POCO X7 Pro'da 6,67 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık tercih edilmişti.

POCO X8 Power'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci yeni olduğundan dolayı oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 6 Gen 4, MOBA türünün başarılı örneği Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 71 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda telefonda PUBG Mobile gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir. Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinde 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

POCO X8 Power'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada X7 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

POCO X8 Power'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

X8 Power, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse X7 Pro'da 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

POCO X8 Power Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda POCO X8 Power'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadı.

POCO X8 Power'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda POCO X8 Power, 30 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

POCO X8 Power Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO X8 Power'ın 2026 yılının Eylül ayının başlarında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Bu arada cihaz siyah ve sarı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Editörün Yorumu

POCO X8 Power'ın ekran özelliklerinden batarya kapsitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada AMOLED telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor çünkü çok canlı renklere sahip.