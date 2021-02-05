Erdil Yaşaroğlu, Dan Piraro'nun Karikatürlerini İzinsiz Kullanmasıyla Gündemde!

Geçtiğimiz aylarda karikatürlerini izinsiz kullanan web sitesi sahiplerine telif hakkı ihlalinde bulunmalarını gerekçe göstererek dava açan Erdil Yaşaroğlu'nun eski karikatür arşivinin bulunduğu web sitesini paylaşan ünlü karikatürist Dan Piraro, "başkalarının karikatürlerini izinsiz olarak paylaşan sitelerden bir diğeri" şeklinde bahsetti.

Erdil Yaşaroğlu, Karikatürlerini İzinsiz Kullananlara Dava Açmaya Başlamıştı

Yaşaroğlu, geçtiğimiz aylarda kendi karikatürlerini paylaşan kişilere dava açmaya başlamıştı. Yaşaroğlu ile beraber Serkan Altuniğne, Selçuk Erdem'in de yaptığı açıklamada hakkında dava açılan kişilerin yalnızca karikatürleri ticari amaçla kullanan web sitesi sahipleri ile sınırlı olduğunu ve hedeflerinde sosyal medyada paylaşarak hiçbir ticari amaç gütmeyen kişilerin olmadığı ifade etmişti.

Birbirinden çeşitli web sitesi sahiplerinin yaptığı paylaşımlarda Yaşaroğlu'nun ticari amaç gütmeyen web sitelerine de dava açtığı ileri sürülmüştü. Yaşaroğlu, konu ile ilgili açıklama yapmak için Twitter hesabında şu ifadelerin yer aldığı bir tweet yayımlamıştı:

"Arkadaşlar merhaba, biz karikatürcüler internette paylaşılan her karikatürümüze dava açıyoruz diye yanlış bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyadan sevdiğiniz karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder. Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz. Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Sevgiler."

Ünlü karikatürist Dan Piraro, dün attığı tweet ile Yaşaroğlu'nun eski web sitesi olan "Komikaze.net" isimli siteden kendisine ait bir karikatürün Türkçeye çevrildiğini, kendisinden izin alınmadan, imzasına dahi yer verilmeden paylaşıldığını belirtti. Piraro, Twitter'da paylaştığı tweette aşağıda yer alan ifadelere yer verdi.

"İşte başkalarının eserini izinsizce alıp, sanatçının imzasını gizleyen ve yayımlayan web sitelerinden bir diğeri. Bunu yapmak kesinlikle doğru değil."

Piraro'nun tweetine gelen yanıtların çoğu Türk kullanıcılar tarafından verilen yanıtlar oldu. Bir Türk kullanıcısı, "Bu sitenin eskiden sahibi olan kişi, karikatürlerini izinsiz kullandığı için şu an Türkiye'de herkese dava açıyor" sözlerini kullandı. Türk Twitter kullanıcılardan bazıları ise Piraro'nun Yaşaroğlu'nun eski sitesi hakkındaki tweetini görmesini sağlamak amacı ile "erdilyasaroglu" isimli Twitter hesabını etiketledi.

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