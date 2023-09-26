Vergisiz Cep Telefonu ve Bilgisayar Desteğine Dair Detaylar Açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır beklenen vergisiz telefon desteğiyle ilgili yeni bir duyuru yaptı.

19.00'da biten toplantının ardından Erdoğan, millete sesleniş konuşmasıyla üniversiteli gençlere müjdeyi verdi.

Üniversite öğrencileri, seçim döneminde kendilerine vaat edilen vergisiz cep telefonu kampanyasının ayrıntılarını bekliyordu. Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz telefon düzenlemesine hangi markaların dahil olduğunu açıklamıştı.

Şimdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı:

“Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere, vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Bu destekle, cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4’üne, bilgisayarlar içinse piyasa fiyatının yüzde 16,7’sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.

Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize, 1 hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler.”