Vergisiz Cep Telefonu ve Bilgisayar Desteğine Dair Detaylar Açıklandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır beklenen vergisiz telefon desteğiyle ilgili yeni bir duyuru yaptı.
19.00'da biten toplantının ardından Erdoğan, millete sesleniş konuşmasıyla üniversiteli gençlere müjdeyi verdi.
Öğrencilere Vergisiz Telefon ve Bilgisayar Desteği!
Üniversite öğrencileri, seçim döneminde kendilerine vaat edilen vergisiz cep telefonu kampanyasının ayrıntılarını bekliyordu. Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz telefon düzenlemesine hangi markaların dahil olduğunu açıklamıştı.
Şimdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı:
“Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere, vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.
Bu destekle, cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4’üne, bilgisayarlar içinse piyasa fiyatının yüzde 16,7’sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.
Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize, 1 hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler.”
Erdoğan Talimat Verdi: Üniversite Öğrencileri Vergisiz Telefon Alabilecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında yerel seçimlere dair gerçekleştirdiği konuşmasında, gençlere verilen sözlerin yerine getirilmesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
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