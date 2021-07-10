Dünya'ya İlk Çarpan Asteroitlerin Boyutu Birkaç Şehir Büyüklüğündeydi

Bilim insanları, Dünya'ya ilk çarpan asteroitlerin boyutu ve Dünya'ya çarpma sıklığı hakkında yeni bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Milyarlarca yıl önce devasa büyüklükte asteroitlerin Dünya'yı tabiri caizse bombaladığı zaten biliniyordu fakat yeni yapılan bir araştırma, Dünya'nın ilk zamanlarında çarpışma sayısının tahmin edilenden 10 kat daha fazla olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, çalışmada ayrıca Dünya'nın yapısı üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini detaylandırmaya çalıştı.

İlk Asteroitlerin Boyutu Birkaç Nesli Yok Edebilecek Büyüklükteydi

Goldschmidt Jeokimya Konferansı'nda sunulan çalışma, Dünya'nın ilk zamanlarının günümüze kıyasla hayal edilemeyecek kadar felaketlerle dolu olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, Dünya'nın önemli sayıda büyük asteroidin (çapı 10 kilometreden büyük) hedefine girdiğini ve bunun yaşamı destekleme gibi etkileri olduğunu düşünüyor.

Böylesine büyük bir çarpışmanın etkisi, 66 milyon yıl önce dinozorların yok olmasına neden olan Chicxulub ile gösterildi. Dünya'nın ilk zamanları, dinozorların yok olmasına neden olan asteroidin çarptığı sıradaki Dünya'dan çok farklıydı ve elbette ki çarpışmaların etkisi de oldukça farklıydı.

Bu çarpışmaların sonucunda ortaya çıkan kraterler, Ay'da dahi görülebilse de Dünya'ya milyarlarca yıl önce çarpan asteroitlerin izine rastlamak çok mümkün değil çünkü gezegenin atmosferi ve levha tektoniği, Dünya'daki en eski kraterlerin üzerinin örtülüp gizlenmesine neden oluyor.

Southwest Araştırma Enstitüsünden Araştırmacı Dr. Simone Marchi, Dünya'nın asteroit bombardımanına 2,5 ila 3,5 milyar yıl önceki dönemde düşünülenden 10 kat daha fazla sıklıkta maruz kalmış olabilir. Bu, o zamanlarda ortalama her 15 milyon yılda bir Chicxulub büyüklüğünde bir asteroidin Dünya'ya çarptığı anlamına geliyor.

Dr. Marchi, Erken Dünya ile ilgili daha fazla bilgi elde edildikçe çarpışmalar hakkında eskisinden çok daha bilgili hale gelindiğini belirtti. Dr. Marchi, Dünya'nın ilk zamanlarındaki asteroitlerin sayıları ve büyüklükleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunmadığından genellikle göz ardı edildiğini ancak bunların Dünya üzerinde muhtemelen çok büyük etkileri olduğunu söyledi.

Dr. Marchi şu anda incelenen konulardan birinin oksijen ile çarpışma arasındaki bağ olduğunu ifade etti. Dünya'nın erken döneminde oksijen seviyesinde büyük bir dalgalanma olduğunu vurgulayan Dr. Marchi, çalışmanın bir sonraki aşamasının da yaşamın gelişimi ile çarpışmalar arasındaki bağı araştırmak olduğuna işaret etti.