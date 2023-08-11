Erşan Kuneri'nin 2. Sezonundan Set Fotoğrafları Paylaşıldı

İlk sezonuyla büyük bir popülerliğe ulaşan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon çekimleri devam ederken set fotoğrafları paylaşıldı. Komedi türündeki başarılı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Nilperi Şahinkaya, iki farklı fotoğraf paylaştı.

Şahinkaya tarafından Instagram üzerinden paylaşılan fotoğraflarda Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal yer aldı. 35 yaşındaki başarılı oyuncu Şahinkaya, " Erşan Kuneri kim ve bundan bize ne!" ifadelerine yer verdi.

Erşan Kuneri'nin 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun 2023 yılı içerisinde Netflix üzerinden yayımlanması bekleniyor. Yeni sezonun hangi ayda yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

Erşan Kuneri'nin 2. Sezon Oyuncuları

Cem Yılmaz

Nilperi Şahinkaya

Bora Akkaş

Ahsen Eroğlu

Şükran Ovalı

Bige Önal

Celal Kadri Kınoğlu

Dizinin yeni sezonunda Bora Akkaş, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu ve Bige Önal isimli oyuncuların yer alacağı belli olmuştu. İlk sezonda bulunan Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu ve Ezgi Mola gibi isimlerin yeni sezonda da yer alması bekleniyor.

İlk sezonunda 8 bölümün yer aldığı Erşan Kuneri dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.