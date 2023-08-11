Erşan Kuneri'nin 2. Sezonundan Set Fotoğrafları Paylaşıldı
Netflix'in en popüler komedi dizilerinden biri olan Erşan Kuneri'nin 2. sezonundan set fotoğrafları paylaşıldı. İşte yeni sezona dair ayrıntılar!
İlk sezonuyla büyük bir popülerliğe ulaşan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon çekimleri devam ederken set fotoğrafları paylaşıldı. Komedi türündeki başarılı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Nilperi Şahinkaya, iki farklı fotoğraf paylaştı.
Şahinkaya tarafından Instagram üzerinden paylaşılan fotoğraflarda Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal yer aldı. 35 yaşındaki başarılı oyuncu Şahinkaya, " Erşan Kuneri kim ve bundan bize ne!" ifadelerine yer verdi.
Erşan Kuneri'nin 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?
Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun 2023 yılı içerisinde Netflix üzerinden yayımlanması bekleniyor. Yeni sezonun hangi ayda yayımlanacağı henüz bilinmiyor.
Erşan Kuneri'nin 2. Sezon Oyuncuları
- Cem Yılmaz
- Nilperi Şahinkaya
- Bora Akkaş
- Ahsen Eroğlu
- Şükran Ovalı
- Bige Önal
- Celal Kadri Kınoğlu
Dizinin yeni sezonunda Bora Akkaş, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu ve Bige Önal isimli oyuncuların yer alacağı belli olmuştu. İlk sezonda bulunan Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu ve Ezgi Mola gibi isimlerin yeni sezonda da yer alması bekleniyor.
Kötü Adamın 10 Günü Filminin Yayın Tarihi Açıklandı (Video)
Kötü Adamın 10 Günü filminin yayın tarihi belli oldu. Ayrıca üçlemenin ikinci filmi olan Kötü Adamın 10 Günü'nün fragmanı da paylaşıldı.
İlk sezonunda 8 bölümün yer aldığı Erşan Kuneri dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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