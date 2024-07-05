Escape from Tarkov’dan Hileli Oyunculara Karşı Yeni Savunma! Bildirenler Para Kazanacak

Tarkov'da hilecilere karşı mücadele çabaları yeni bir boyut kazanıyor. Geliştirici Battlestate Games, oyun kurallarını ihlal eden ve hile kullanan oyuncuları başarıyla bildiren oyunculara oyun içi para ödülü vereceğini duyurdu. Peki her bildiri için ne kadar ödül verilecek? İşte ayrıntılar…

Escape from Tarkov Hilecilere Karşı Mücadelede Para Ödeyecek

Son yama notlarında Battlestate Games, oyun kurallarını ihlal eden oyuncuların bildirilmesi konusunda bir bölüm ekledi. Bölümde geliştirici, oyuncuların, ihlalcinin engellenmesine yol açan raporun ardından oyun içi para birimi tazminatı alacağı ifade edildi.

Hilecilerin bildirildiği her başarılı bir rapor için ne kadar ödül para verileceği tam olarak belirlenmedi. Ayrıca, hile kullanan bir oyuncu yasaklandığında, bildiren kişiye tebrik mesajı da gönderilecek.

Hile karşıtı topluluk geri bildirimleri yaygın olmasa da, aslında yeni bir fikir değil. Geçmişte başta League of Legends olmak üzere hileyle istikrarlı bir şekilde mücadele eden birçok oyun, bu tür sistemleri farklı şekillerde uygulama yoluna gitmişlerdi. Birçoğu da başarılı olmuştu.

Ancak henüz başlatılmayan bu yeni sistemin hileleri azaltmada etkili olup olmayacağını ve oyuncular tarafından nasıl karşılanacağını merakla bekleniyor.