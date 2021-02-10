ESET'ten Aşk Dolandırıcılığı Kurbanı Olmamak İçin 5 İpucu

Siber güvenlik firması ESET özellikle sevgililer gününün yaklaşması ile kendisini göstermeye başlayan tehlikenin altını çizmek için aşk dolandırıcılığı kurbanı olmak istemeyenlerin nelerden kaçınması gerektiğini gösteren 5 ipucu paylaştı. Peki, siber güvenlik şirketinin kurbanlarına siber suçlulardan korunmaları için verdiği tavsiyeler neler?

Aşk Dolandırıcılığı Kurbanı Olmak İstemiyorsanız Bunları Uygulayın

Uzun bir zamandır internet kullanıyorsanız muhtemelen çevrim içi ortamda hiçbir şeyin aslını yansıtmadığını, her şeyin büyük bir yanılsamadan ibaret olduğunu fark etmişsinizdir. Bu yanılsamaların oluşmasına katkıda bulunanlardan bazıları da siber suçlulardır. Sevgililer günü, anneler günü, babalar günü ve daha birçok özel gün, siber suçluların kurbanları hedef almaları için seçilebilecek en mükemmel günlerdir.

Sosyal medya uygulamalarının ve sosyal medya kullananların sayısının her geçen gün biraz daha artması, internetin daha yaygın kullanılmaya başlanması siber dolandırıcılara da bir hayli yardımcı oluyor. Bazı dolandırıcılar, o kadar etkili yöntemlere başvuruyor ki ne kadar tedbirli olursanız olun, tuzağa düşmek bazen kaçınılmaz olabiliyor. Dolandırıcıların başvurduğu bu yöntemlerden bir tanesi de kurbanların duygularını kullanmaktır.

Sosyal mühendislik yöntemlerinin belki de en tehlikelisi olan bu yöntem ile paranızın ve kişisel verilerinizin ele geçirilmesini engellemek için aşağıda yer alan adımları hayatınızın merkezinde tutmanız iyi bir fikir olabilir.