ESET'ten Aşk Dolandırıcılığı Kurbanı Olmamak İçin 5 İpucu

Siber güvenlik firması ESET özellikle sevgililer gününün yaklaşması ile kendisini göstermeye başlayan tehlikenin altını çizmek için aşk dolandırıcılığı kurbanı olmak istemeyenlerin nelerden kaçınması gerektiğini gösteren 5 ipucu paylaştı. Peki, siber güvenlik şirketinin kurbanlarına siber suçlulardan korunmaları için verdiği tavsiyeler neler?
Aşk Dolandırıcılığı Kurbanı Olmak İstemiyorsanız Bunları Uygulayın
Uzun bir zamandır internet kullanıyorsanız muhtemelen çevrim içi ortamda hiçbir şeyin aslını yansıtmadığını, her şeyin büyük bir yanılsamadan ibaret olduğunu fark etmişsinizdir. Bu yanılsamaların oluşmasına katkıda bulunanlardan bazıları da siber suçlulardır. Sevgililer günü, anneler günü, babalar günü ve daha birçok özel gün, siber suçluların kurbanları hedef almaları için seçilebilecek en mükemmel günlerdir.
Sosyal medya uygulamalarının ve sosyal medya kullananların sayısının her geçen gün biraz daha artması, internetin daha yaygın kullanılmaya başlanması siber dolandırıcılara da bir hayli yardımcı oluyor. Bazı dolandırıcılar, o kadar etkili yöntemlere başvuruyor ki ne kadar tedbirli olursanız olun, tuzağa düşmek bazen kaçınılmaz olabiliyor. Dolandırıcıların başvurduğu bu yöntemlerden bir tanesi de kurbanların duygularını kullanmaktır.
Sosyal mühendislik yöntemlerinin belki de en tehlikelisi olan bu yöntem ile paranızın ve kişisel verilerinizin ele geçirilmesini engellemek için aşağıda yer alan adımları hayatınızın merkezinde tutmanız iyi bir fikir olabilir.
- Sosyal medyada paylaşımda bulunmadan önce ne paylaştığınıza dikkat edin. Sosyal medya uygulamalarında kendiniz veya yakınınızdan birisi hakkında gönderi paylaşırken hassas bilgiler vermediğinizden emin olun. O gönderinin neyi ortaya çıkardığını, onu kimlerin görebileceğini ve sizin ya da söz konusu kişinin hayatını nasıl etkileyebileceğini düşünün.
- Sosyal medya hesaplarınızı "özel" hale getirin. Bu, siber dolandırıcıların sizinle direkt iletişime geçmesini zorlaştırır. Herkese açık bir profil, dolandırıcıların hesabınızı bulmasını ve eski gönderiler ile fotoğraflar aracılığı ile hakkınızda bilgi edinmesini kolaylaştırır.
- Harekete geçmeden önce iki kez düşünün. Sizi harekete geçmeye iten ya da kişisel bilgilerinizi isteyen kişilere ve paylaşımlara karşı çok dikkatli olun. Kişisel bilgilerinizi asla e-posta ve benzeri yollar ile paylaşmayın.
- E-posta, gönderi ve özel mesaj yolu ile paylaşılan bağlantılar, siber suçluların kurbanlara ulaşmasının en basit yollarındandır. Tanımadığınız insanlardan gelen bağlantılara tıklamayın. Bu bağlantılara tıklarsanız ve otomatik indirme işlemi başlarsa indirme işlemini hemen durdurun. O dosyanın açılmasına izin vermeyin.
- Dolandırılıp dolandırılmadığınızdan emin değilseniz dolandırma potansiyeli olduğunu düşündüğünüz kişinin profil fotoğrafının üzerine sağ tıklayarak benzer görselleri aratın. Chrome'un masaüstü sürümünü kullanmıyorsanız Google'ın tersine görsel arama hizmetini kullanabilirsiniz. Görüntünün tamamen farklı bir insana ait olduğunu ya da farklı sitelerde yer aldığını görürseniz bu kişiden uzak durun.
YORUMLAR