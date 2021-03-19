ESET'in Ücretsiz Siber Güvenlik Eğitimi ile Güvende Kalın!

ESET'in ücretsiz siber güvenlik eğitimi ile dijital ortamda verilerinizi nasıl güvende kalacağını öğrenebilir, şirketinizi dış tehditlere karşı güvende tutabilir ve iş arkadaşlarınızı siber tehditlere karşı daha bilinçli hale getirmenin yollarını keşfedebilirsiniz.

ESET'in Ücretsiz Siber Güvenlik Eğitimi Neler Sunuyor?

ESET'in siber tehditlere karşı bilinçlendirme eğitiminden şu an ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. İşletmeler için en büyük endişe kaynaklarından biri olan siber saldırılardan kaçınmanın, işletmelerin güvende kalması için nelerin yapılması gerektiğine dair bilgi sahibi olmak ve iş arkadaşlarını konu hakkında bilgilendirmek için büyük bir bilgi kaynağı olan bu eğitim fırsatını hemen değerlendirmekte fayda var.

ESET'in güvenlik eğitiminde 5 farklı eğitim başlığı yer alıyor. Bu başlıkları içerikleriyle beraber aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

E-Posta: Kimlik avı, e-posta ekleri, istenmeyen e-postalar.

Kimlik avı, e-posta ekleri, istenmeyen e-postalar. İnternet Güvenliği: Herkese açık Wi-Fi, nesnelerin interneti, HTTPS, web içeriği filtreleme, arama motoru güvenliği.

Herkese açık Wi-Fi, nesnelerin interneti, HTTPS, web içeriği filtreleme, arama motoru güvenliği. Kişiselleştirilmiş Tehditler: Sosyal mühendislik ve iç tehditler.

Sosyal mühendislik ve iç tehditler. Kötü Amaçlı Yazılımlar: Kötü amaçlı yazılım türleri, kötü amaçlı yazılım hedefleri ve son olarak kötü amaçlı yazılımlar cihaza bulaşma süreci.

Kötü amaçlı yazılım türleri, kötü amaçlı yazılım hedefleri ve son olarak kötü amaçlı yazılımlar cihaza bulaşma süreci. Parolalar: Parolalardaki kişisel bilgiler, parola güvenliği, parola yönetimi ve iki faktörlü kimlik doğrulaması.

E-posta bölümünde e-posta aracılığı ile yapılan kimlik avı saldırılarının işleyişini, e-posta ekleri ile kurbanın nasıl tuzağa düşürüldüğünü ve istenmeyen e-postalar hakkında ayrıntılı olarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

İnternet güvenliği kısmında herkese açık Wi-Fi ve onun tehlikelerini, nesnelerin internetini, HTTPS, web içeriği filtreleme ve arama motoru güvenliği ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş tehditler ise sosyal mühendislik ile iç tehditler hakkında ayrıntı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kötü amaçlı yazılımlar bölümünde kötü amaçlı yazılım türleri, bu tür yazılımların hedefleri ve cihaza nasıl bulaştığını öğrenebilirsiniz. Parolalarda ise kişisel bilgilerin nasıl korunacağını, doğru bir parola yönetiminin nasıl olması gerektiğini ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın önemini inceleyebilirsiniz.

Örneğin "Herkese Açık Wi-Fi" hakkında verilen bilgiler arasında "Kullanıcıların ücretsiz olarak bağlanabileceği, güvenli olmayan bir ağdır" yer alıyor ve bu tür güvenli olmayan ağların genellikle otellerde, kafelerde ve kütüphanelerde bağlanılan ağlardan oluştuğu bildiriliyor.

ESET'in sunduğu ücretsiz eğitimin en iyi yanları, bilgi sahibi olmak istediğiniz konularla ilgili size video sunması ve size eğitim sonrasında test aşamasından geçirmesidir. Bu bölümde eğitimde öğrendiğiniz bilgilerle ilgili sorulan soruları yanıtlamanız gerekiyor.

Ücretsiz eğitime katılmak için ESET'in sayfasını ziyaret edebilir ve formu doldurarak kayıt olabilirsiniz.