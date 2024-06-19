Gizli Mesajları Ortaya Çıktığı İçin Eşinden Boşanan Adam, Apple'a Dava Açtı!

Apple son dönemde birçok farklı şirket ve eski çalışanları tarafından açılan davalarla karşı karşıya ama bu seferki şirket için de oldukça ilginç.

Bir İngiliz iş adamı, iPhone'undaki silinmiş mesajların karısı tarafından aile içinde kullandıkları iMac'te keşfedilmesi sonucu boşanmasına yol açtığı için Apple'a dava açtı.

Gizli Mesajların Ortaya Çıkmasıyla Eşi Boşanma Davası Açtı

Adının gizli tutulmasını isteyen adam, iMessage üzerinden bir eskort ile yaptığı sohbetleri silmişti ancak aynı Apple Kimliği ile giriş yaptığı için bu mesajlar iMac'i ile eşzamanlandı ve karısı tarafından bulundu.

İş adamı, Apple'ın kullanıcıları bir cihazdaki mesajın silinmesinin, aynı Apple Kimliği ile giriş yapılan tüm cihazlardan silinmeyeceği konusunda bilgilendirmediğini iddia ediyor. İş adamı Te Times gazetesine verdiği demeçte, "Eğer size bir mesajın silindiği söylenirse silindiğine inanma hakkınız vardır." dedi. Karısıyla boşanan adamın davası adama 5 milyon sterline mal oldu.

Şimdi ise Apple'a 5 milyon poundluk dava açan adam, Apple'ın mesaj silme işlemi hakkında net bir uyarı vermesi gerektiğine inanıyor. Avukatı Simon Walter, Apple'ın kullanıcılara mesajların akıbeti konusunda açık olmadığını ve uyarılarının yanıltıcı olduğunu belirtiyor. Apple henüz bu konuda bir açıklama yapmış değil.

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