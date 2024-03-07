Eski Google Mühendisi Şirketin Yapay Zeka Sırlarını Çaldı: Çin'deki Rakiplere Satmış!

Eskiden Google'da çalışan bir mühendis şirketin yapay zeka ticari sırlarını içeren 500'den fazla dosyayı çaldığı ve bilgileri Çin'deki rakip teknoloji şirketine fayda sağlaması için kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede açıklanan iddianamede savcılar, 2019 yılında Google'da çalışan Çin vatandaşı Linwei Ding'i, Google tararafından verilen bilgisayar üzerinden ticari sırları kişisel bulut depolama hesaplarına yedeklemesi yüzünden suçladı.

Çinli Mühendis Neredeyse Tüm Bilgileri Kopyalamış

Linwei Ding'in çaldığı belgeler Google'ın yapay zeka altyapısının oldukça önemli noktalarını içeriyor. Eski çalışan bu belgeleri Mayıs 2022'den Mayıs 2023 yılına kadar kendi kişisel hesaplarına da yüklemiş.

Tam 4 kez ticari sır hırsızlığı yapmakla suçlanan Ding, tutuklandı. Suçlu bulunması ile 10 yıla kadar hapis cezası ve 250.000 dolarlık para cezasına çarptırılacak. Google'ın sözcüsü Jose Castaneda, Engadget'e şu açıklamaları yaptı:

"Gizli ticari bilgilerimizin ve ticari sırlarımızın çalınmasını önlemek için sıkı önlemlerimiz var. Bir soruşturmanın ardından bu çalışanın çok sayıda belgeyi çaldığını tespit ettik ve olayı hızla kolluk kuvvetlerine havale ettik. Bilgilerimizin korunmasına yardımcı olduğu için FBI'a minnettarız ve onlarla yakın iş birliği yapmaya devam edeceğiz."