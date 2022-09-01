Eski iPhone'lar İçin Güvenlik Güncellemesi Çıktı: Hemen Yükleyin!

Eski iPhone'lar için güvenlik güncellemesi yayımlandı. Eğer eski bir cihaza sahipseniz iOS 12.5.6 güncellemesini hemen yüklemeniz öneriliyor çünkü yeni güncelleme, bazı güvenlik açıklarını gideriyor. Apple tarafından yayımlanan güncellemeye dair detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, yıllar önce piyasaya sürdüğü bazı iPhone, iPod touch ve iPad modelleri için oldukça önemli bir güncelleme yayımladı. Peki, yayımlanan yazılım güncellemesi neler sunuyor?

iOS 12.5.6 sürüm numarasına sahip olan güncelleme, büyük bir güvenlik açığını düzeltiyor. Bu açık, iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1 ve macOS Monterey 12.5.1 güncellemeleri ile giderilmişti fakat eski cihazlar bu güncellemeyi alamamıştı. Dolayısıyla bu cihazlarda açık kapatılamamıştı.

WebKit'te yer alan güvenlik açığı, rastgele kod yürütülmesine yol açıyor. Bu, cihaz güvenliğini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Teknoloji devi tarafından yayımlanan güncelleme, eski cihazlardaki açığı gideriyor.

Güncellemenin sunulduğu cihazlar arasında iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 ve altıncı nesil iPod touch yer alıyor. Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz mutlaka güncellemeyi yapmanız öneriliyor. Peki, güncelleme işlemini gerçekleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Eski iPhone'larda Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Ayarlar sayfasını açın.

Genel kategorisine girin.

Yazılım Güncelleme bölümünü görüntüleyin.

Güncelleme işlemini gerçekleştirin.

ABD merkezli teknoloji devi tarafından üretilen cihazlarda güncelleme işlemini yapabilmek için ilk olarak ayarlar sayfasını açın. Açılan sayfa üzerinden Genel kategorisine girin. Daha sonra Yazılım Güncelleme bölümünü görüntülemeniz gerekiyor. Bu bölümden güncelleme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.