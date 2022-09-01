Sahte iPhone 14 Pro Max'in Kutu Açılış Videosu Yayımlandı

iPhone 14 serisi piyasaya sürülmeden sahte iPhone 14 Pro Max'in kutu açılış videosu internet üzerinden paylaşıldı. Bu zamana kadar ortaya çıkan söylentilere göre tasarlanan sahte ürüne dair merak edilen detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sundu. iPhone 13 modellerinin satışa sunulmasının ardından yeni iPhone modelleri, merak içerisinde bekleniyor.

Çok yakında tanıtılması beklenen yeni iPhone modelleri henüz piyasaya sürülmeden oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Tasarım konusunda bu zamana kadar ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak sahte bir iPhone modeli üretildi.

Sahte iPhone 14 Pro Max'in Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

Amazing Unboxing isimli YouTube kanalı üzerinden iPhone 14 Pro Max isimli modelinin klonunun kutu açılış videosu yayımlandı. Paylaşılan videoya baktığımızda sahte ürünün ekranının üst kısmında hap şeklinde bir çentiğin ve delikli ekran tasarımının yer aldığını görüyoruz.

Özellikle son zamanlarda yeni iPhone modellerinde hap şeklinde çentiğin yanı sıra delikli ekran tasarımının yer alacağı iddia ediliyor. Cihazın arka yüzeyi ise iPhone 13 Pro Max modelinin arka tarafına oldukça benziyor.

Amazing Unboxing isimli YouTube kanalı üzerinden paylaşılan 6 dakika 48 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Taklit etme yalnızca telefonla sınırlı değil. iPhone modelinin kutusu da taklit edilmiş. Videoyu izlediğinizde iOS arayüzü ile birebir aynı bir görüntü göreceksiniz fakat sahte iPhone modelinde yer alan işletim sisteminin iOS olmadığını belirtmek gerekiyor. Muhtemelen cihazda iOS'e benzeyen bir Android arayüzü bulunuyor.

Not: Tüm ürünlerin orijinal versiyonunu tercih etmelisiniz. Özellikle telefon gibi elektronik ürünler sağlığınızı olumsuz yönde etkilemenin yanı sıra yangın gibi çok büyük problemlere yol açabilir. Bu konuda daha fazla bilgi için replika telefon tehlikeli mi sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.