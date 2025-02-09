App Store Artık Bu Mac Modellerinde Çalışmıyor!

Apple'ın Mac olarak isimlendirilen ünlü bilgisayar modelleri, güçlü özellikleri ve modern tasarımının yanı sıra, bazı kronik hataları ve ilginç sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak ortaya bir sorun ise eski bir macOS sürümden kaynaklanıyor.

Aktarılanlara göre, Apple’ın 2018’de yayımladığı macOS Mojave ve daha eski sürümlerin yüklü olduğu Mac modelleri, an itibariyla App Store uygulamasını açamıyor. Konu hakkında Apple cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, sorunun net bir çözümü olup olmadığı bilinmiyor.

macOS Mojave Tabanlı Bilgisayarlarda App Store Devre Dışı Bırakıldı

Reddit başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile geçiren Mac kullanıcıları, macOS Mojave ve daha eski bir macOS sürümünün yüklü olduğu bilgisayarlarda App Store'a erişmediklerini ve uygulamanın nedeni bilinmeyen bir şekilde çöktüğünü belirtiyor.

Sorunu araştıran geliştiriciler ise hatanın herhangi bir çözümü olmadığını söylüyor. Pek çok kişiye göre sorunun kaynağı geçtiğimiz ay değişen App Store politikaları. Bilmeyenler için Apple ocak ayının ortalarında yaptığı bir duyuruda App Store’un macOS sürümüne yönelik bazı politika değişiklikleri uygulanacağını duyurmuştu. Bu değişikliklerin, 24 Ocak itibarıyla bazı kullanıcıları etkilemeye başladığını görmüştük.

macOS Mojave ve eski sürümleri kullanan Mac sahipleri, sorunun bu değişikliklerden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Ancak bahsettiğimiz gibi konu ile ilgili Apple cephesinden herhangi bir açıklama yok. İlerleyen günlerde yapılacan bir duyuru ile sorunun resmileşmesini bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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