Apple Bahar Etkinliği 2025: iPhone SE 4, MacBook Air M4 ve Beklenen Tüm Ürünler!

Bu bahar teknoloji kanadını taçlandıran şirket Apple olacak. Teknoloji devi, yapacağı bahar etkinliği kapsamında iPhone SE 4, MacBook Air M4 ve daha pek çok cihazı tanıtmaya hazırlanıyor.

Peki bu etkinlikten neler beklemeyeliz? Hangi ürünler açıklanacak, sürprizler yapılacak mı yoksa bazıları etkinlik yerine bir basın toplantısıyla mı açıklanacak? İşte bildiğimiz tüm detaylar...

Büyük Ekranlı Apple iPhone SE 4 Geliyor

Yeni iPhone SE 4, Apple’ın en uygun fiyatlı telefonunu köklü biçimde değiştirecek.

Önceki modelin 4.7 inçlik ekranına kıyasla devasa diyebileceğimiz 6.1 inç ekranla gelecek olan bu modelde Apple Intelligence desteği (yapay zeka) ve Apple'ın kendi üretimi olan modem çipi bağlantısı göreceğiz.

Telefonun tasarım kısmında iPhone 14 modelinden esintiler görebiliriz. Fiyatına gelince ise henüz kesin bir bilgi yok ancak 400 doların altında olması bekleniyor—ki böyle bir durumda piyasadaki en iyi fiyat/performans telefonu olarak öne çıkar.

Yapay Zekalı Yeni iPad 11 ve iPad Air

Güncellenmesi beklenen bir diğer seri de iPad serisi.

Şimdiye kadar gelen bilgiler; iPad 11'in A17 Pro çipi ile daha da güçleneceğini ve Apple Intelligence entegrasyonu ile geleceğini gösteriyor.

M3 çipi sağ olsun, iPad Air büyük bir performans artışı kazanacak. Ayrıca iPad Air'e özel bir Magic Keyboard da piyasaya sürülebilir.

Beklenenden Erken Gelebilecek Sürpriz: MacBook Air M4

Apple'ın M4 çipli yeni MacBook Air modelinin beklenenden daha erken tanıtılma ihtimali var. Diğer ürünler gibi bu da Apple Intelligence için optimize edilmiş olacak ve gelişmiş yapay zeka desteğiyle donatılacak.

Çıkış tarihi olarak önümüzdeki birkaç hafta içinde bir duyuru gelebilir.

Duyurulması beklenen diğer ürünler şöyle:

HomePod 3: OLED Ekranlı Yeni Nesil Akıllı Hoparlör

OLED Ekranlı Yeni Nesil Akıllı Hoparlör iCloud Confetti: Apple Takvim'de davetlerin görüntülenme şeklini değiştirecek yeni bir özellik

Apple Takvim'de davetlerin görüntülenme şeklini değiştirecek yeni bir özellik Apple Music ve HomeKit

iOS 18.4 Güncellemesi

iPad Pro M5 (?)

Apple 2025 Bahar Etkinliği Ne Zaman?

Apple henüz resmi bir tarih açıklamasa da, iPhone SE 4'ün Nisan ayında piyasaya sürüleceğine dair güçlü söylentiler var. Apple, geçen yıl olduğu gibi bir etkinlik yerine basın duyuruları yoluyla da tanıtımları yapabilir.