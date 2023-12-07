Eski Rockstar Animatörü Grand Theft Auto 6 Tanıtım Videosu Hakkında Neler Söyledi?

Geçtiğimiz hafta duyurulan Grand Theft Auto 6'nın tanıtım fragmanı, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Fragman, oyunculara muhteşem bir görsel şölen sunarken, bazı eleştiriler de beraberinde getirdi. Oyunseverler, geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının etkisiyle, fragmanların gerçek oyun deneyimini yansıtmama ihtimaline dair endişeler taşıyor.

GTA 6 Fragmanı: Eski Rockstar Geliştiricisinin Vaadi

Bu kez eski bir Rockstar geliştiricisi olan animatör Mike York'un açıklamaları oyuncuları umutlandırmaya yetiyor. York kişisel YouTube kanalında paylaştığı videoda GTA 6'nın fragmanındaki görsellerin oyun içi deneyimi temsil ettiğini iddia ediyor.

GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi önceki projelerde çalışmış bir isim olarak York, Rockstar'ın mevcut konsol ve donanım sınırlarını zorlayarak oyunun grafik kalitesini artırdığını belirtiyor.

''Bu oyun içi bir versiyonu için grafikleri ne kadar ileri götürdüklerinden gerçekten etkilendim" diyen York, fragmandaki görüntülerin sadece sinematik olmadığını, oyuncuların oyunu oynadıklarında benzer bir görsel deneyim yaşayacaklarını vurguluyor.

Rockstar'ın mevcut konsolların ve donanımın ayrıntı düzeyleriyle sınırlarını zorlayarak, GTA 6'nın beklenenden daha etkileyici bir grafik kalitesine sahip olacağını belirtiyor.

Bu açıklamalar, GTA 6'nın fragmanının büyük bir popülerlik kazanmasını daha da anlamlı kılıyor.

Oyunseverler, uzun yıllardır beklenen bu dev yapımın, grafiksel anlamda da beklentileri karşılayacağı umuduyla heyecanlanıyor. Ancak, oyunun gerçek çıkışı ve oyuncuların deneyimi, bu umutların ne kadar gerçekçi olduğunu gösterip göstermeyeceğini zamanla gösterecek.