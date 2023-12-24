Eski Twitter Çalışanı Davasını Kazandı: Elon Musk'ın Şirketi Sözünü Tutmadı!

Eski bir Twitter personeli, açtığı davada Amerikalı bir yargıcın, Twitter'ın milyonlarca ikramiye ödemeyerek sözleşmeyi ihlal ettiğine hükmettiği bildirildi.

Elon Musk'ın şirketinden ayrılmadan önce Twitter'ın kıdemli tazminat direktörü olan Mark Schobinger, Haziran ayında sözleşmenin ihlali iddiasıyla Twitter'a dava açmıştı.

ABD'de bir federal yargıcın verdiği karara göre, Twitter (şu anda X Corp olarak adlandırılan sosyal medya şirketi), çalışanlarına vaat ettiği milyonlarca dolarlık ikramiyeyi ödemeyerek sözleşmeyi ihlal etmiş oldu.

Schobinger'ın iddiasına göre Musk'ın geçen yıl Twitter'ı satın almasından önce ve sonra, çalışanlara 2022 hedef ikramiyelerinin %50'sini vaat etti, ancak bu ödemeleri gerçekleştirmedi.

X, Mahkemede Yenik Düştü!

ABD Bölge Yargıcı Vince Chhabria, Twitter'ın davayı reddetme talebini reddetti ve Schobinger'in Kaliforniya yasalarına göre makul bir şekilde sözleşme ihlali iddiasında bulunduğuna ve bonus planı kapsamında olduğuna karar verdi.

Twitter'ın avukatları, şirketin yalnızca sözleşme olmayan sözlü bir söz verdiğini ve davayı Teksas yasalarının yönetmesi gerektiğini savundu. Ancak yargıç, davayı Kaliforniya yasalarının yönettiğine ve "Twitter'ın karşıt argümanlarının hepsinin başarısız olduğuna" hükmetti.

Musk'ın şirketi X Corp, satın almadan sonra ve işten çıkarmalardan dolayı eski çalışanlar ve yöneticiler tarafından bir sürü dava ile karşı karşıya kaldı. Bu davalar arasında, X'in yaşlı çalışanlara, kadınlara ve engelli işçilere karşı ayrımcılık yaptığı ve toplu işten çıkarmaları önceden bildirmediği iddiaları yer almaktadır.