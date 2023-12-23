X Rakibi Bluesky'dan Yeni Gelişme: Gönderiler Artık Oturum Açmadan Okunabilecek!

X rakibi merkezi olmayan sosyal ağ Bluesky, nihayet kullanıcıların giriş yapmadan platformundaki gönderilere bakmasına izin veriyor.

Kullanıcıların bir hesap oluşturmak ve paylaşım yapmaya başlamak için hâlâ bir davete ihtiyaçları var ancak artık bir bağlantı aracılığıyla gönderileri okuyabilirler.

Bu hamle içerik üretici ve editörlerin Bluesky gönderilerine bağlantı vermesine veya bloglara yerleştirmesine de olanak tanıyacak. Ayrıca kullanıcılar bunları bireysel veya grup sohbetlerinde de paylaşabilecek.

Bluesky kullanıcıları Ayarlar > Moderasyon > Oturum Kapatma görünürlüğü üzerinde yer alan ayarı açarak sosyal ağın oturum kapatmış kullanıcılara gönderilerini göstermesini dilerlerse engelleyebilirler ancak bu sınır yalnızca Bluesky'nin web sitesi ve kendi uygulaması için geçerlidir.

Şirket, diğer üçüncü parti istemcilerin gönderilerinizi yine de gösterebileceğini söyledi. Dolayısıyla, gönderilerinizi daha geniş bir kitleyle paylaşmak istemiyorsanız, profilinizi gizli hâle getirmeniz gerekecek.

Bluesky Logo Değişikliğine Gitti

Şirketin CEO'su Jay Graber bir blog yazısında, bulutlu mavi bir gökyüzü şeklindeki genel logonun yerine yeni bir kelebek emojisi logosunu da tanıttı.

Graber yeni logo değişikliğiyle ilgili olarak "İlk başlarda, insanların organik olarak kelebek emojisini uygulamamızda sıkça kullandığını fark ettik. Bunu sevdik ve yayıldıkça benimsedik. Kelebek, sosyal medyayı yeni bir şeye dönüştürme misyonumuzu ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Bluesky bu yıl iOS ve Android uygulamalarını piyasaya sürdü ve 2 milyon kullanıcıya ulaştı. Sosyal ağ ayrıca platformda izin verdiği içerik türü hakkında eleştirilerle karşılaştıktan sonra farklı denetim araçlarını da kullanıma sundu.

Peki siz daha önce Bluesky kullandınız mı? Uygulamanın geleceği hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.