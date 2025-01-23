Horizon Zero Dawn Benzeri Eternal Strands'in Ücretsiz Sürümü Çıktı

Kaliteli grafikleri ile kendisine hayran bırakan aksiyon macera oyunu Eternal Strands'i oynamak isteyen oyuncular için harika bir sürpriz yapıldı. Oyun satışa sunulmadan önce ücretsiz deneme sürümü yayınlandı.

Eternal Strands Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

istemcisini açın. Oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Eternal Strands'in sayfasını görüntüleyin.

"Eternal Strands Demo İndir" kısmındaki "İndir" butonuna basın.

İndirme işlemini onaylayın.

Yellow Brick Games tarafından geliştirilen Eternal Strands'i ücretsiz oynamak için yukarıda yer alan adımları uygulamanız yeterli. Demo sürümünün Epic Games Store üzerinden yayınlandığını da belirtelim.

Eğer oyunu Epic Games Launcher üzerinden oynamak istiyorsanız oyunun sayfasını görüntüleyip "Yükle" butonuna basın. Ücretsiz deneme sürümü ile birlikte Eternal Strands'in sistem gereksinimleri de açıklandı.

Eternal Strands Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-9400 / AMD Ryzen 5 3350

Intel Core i5-9400 / AMD Ryzen 5 3350 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB / Intel Arc A580

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB / Intel Arc A580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 24 GB

Eternal Strands Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-11600 / AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600 / AMD Ryzen 5 5600X RAM : 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB / AMD Radeon RX 6800 16GB / Intel Arc A770

NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB / AMD Radeon RX 6800 16GB / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 24 GB

Eternal Strands oyununun demo sürümünü denediniz mi? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.