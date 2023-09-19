Etkileşimli Yapay Zeka Geliyor: ChatGPT'den Çok Daha Fazlası!

Yapay zekâ öncüsü Mustafa Süleyman'a göre ChatGPT gibi üretken yapay zekâ araçlarının mevcut popülerliği ve gücü yakında "etkileşimli yapay zekâ" tarafından aşılacak.

Google tarafından 2014 yılında 500 milyon dolara satın alınan DeepMind'ın kurucu ortağı, yeni nesil yapay zekâ araçlarının "türümüzün tarihinde bir adım değişikliği" olacağını ve insanların sadece bilgi edinmekle kalmayıp aynı zamanda kendi adlarına gerçekleştirilecek görevler ve hizmetler sipariş etmelerine olanak tanıyacağını söyledi.

Etkileşimli Yapay Zeka Neler Yapabilecek?

"Yapay zekânın ilk dalgası sınıflandırma üzerineydi. Derin öğrenme, bir bilgisayarı çeşitli girdi verilerini sınıflandırmak üzere eğitebileceğimizi gösterdi. Şimdi ise bu girdi verilerini alıp yeni veriler ürettiğimiz üretici dalgadayız. Üçüncü dalga etkileşimli aşama olacak. Bu yüzden uzun zamandır geleceğin arayüzünün diyaloglar üzreine olacağına dair bahse giriyorum. Artık sadece düğmelere tıklamak ve yazmak yerine, yapay zekânızla doğrudan konuşacaksınız."

Bu gelişme, kullanıcıların yapay zekâdan kendileri için bir şeyler yapmasını istemelerine olanak tanıyacak.

Yapay zekâya özerklik vermenin potansiyel riskleri sorulduğunda ise Mustafa Süleyman, teknoloji için sınırlar koymanın ve insan çıkarlarıyla uyumlu olduğundan emin olmanın önemli olduğunu söyledi.

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