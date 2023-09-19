Etkileşimli Yapay Zeka Geliyor: ChatGPT'den Çok Daha Fazlası!
DeepMind'ın kurucusu Mustafa Süleyman, ChatGPT'den çok daha popüler olacağını söylediği "etkileşimli yapay zekâ" hakkında bir dizi açıklamada bulundu.
Yapay zekâ öncüsü Mustafa Süleyman'a göre ChatGPT gibi üretken yapay zekâ araçlarının mevcut popülerliği ve gücü yakında "etkileşimli yapay zekâ" tarafından aşılacak.
Google tarafından 2014 yılında 500 milyon dolara satın alınan DeepMind'ın kurucu ortağı, yeni nesil yapay zekâ araçlarının "türümüzün tarihinde bir adım değişikliği" olacağını ve insanların sadece bilgi edinmekle kalmayıp aynı zamanda kendi adlarına gerçekleştirilecek görevler ve hizmetler sipariş etmelerine olanak tanıyacağını söyledi.
Etkileşimli Yapay Zeka Neler Yapabilecek?
"Yapay zekânın ilk dalgası sınıflandırma üzerineydi. Derin öğrenme, bir bilgisayarı çeşitli girdi verilerini sınıflandırmak üzere eğitebileceğimizi gösterdi. Şimdi ise bu girdi verilerini alıp yeni veriler ürettiğimiz üretici dalgadayız.
Üçüncü dalga etkileşimli aşama olacak. Bu yüzden uzun zamandır geleceğin arayüzünün diyaloglar üzreine olacağına dair bahse giriyorum. Artık sadece düğmelere tıklamak ve yazmak yerine, yapay zekânızla doğrudan konuşacaksınız."
Bu gelişme, kullanıcıların yapay zekâdan kendileri için bir şeyler yapmasını istemelerine olanak tanıyacak.
Yapay zekâya özerklik vermenin potansiyel riskleri sorulduğunda ise Mustafa Süleyman, teknoloji için sınırlar koymanın ve insan çıkarlarıyla uyumlu olduğundan emin olmanın önemli olduğunu söyledi.
Google'ın Yapay Zekası Bard Artık Uygulamalarla Uyumlu! Ne Avantajlar Sağlıyor?
Google'ın yapay zekâsı Bard, bugün yapılan yeni duyuruya göre yeni yetenekler kazanıyor. Bahsi geçen yeni yetenekler, kullanıcıların Gmail, Dokümanlar, Drive, Haritalar, YouTube ve Google Uçuşlar ve Oteller'den toplanan bilgilere dayanarak yanıtlarını artık daha iyi kişiselleştirebilen Google'ın konuşma yapay zekâsıyla etkileşime girmeleri için yepyeni bir yolu içeriyor.
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