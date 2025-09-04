Merdiven Çıkabilen İlk Robot Süpürge Tanıtıldı

Robot süpürgeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde artık pek çok insan evini temiz tutmak ve zamandan tasarruf yapmak için bu teknolojiye güveniyor. Ancak bu teknolojinin de bazı limitleri mevcut. Özellikle dubleks gibi çok katlı evlerde tamamen otomasyon mümkün olmuyor. Ya da en azından bugüne kadar öyleydi. Eufy'ın tanıttığı Marswalker, merdiven çıkıp inebilen ilk robot süpürge olacak.

Eufy Marswalker, Merdiven Çıkabilen İlk Robot Süpürge Oldu

Marswalker’ın en dikkat çeken özelliği, paletli yapıya sahip özel sürüş sistemi. Dört bağımsız koluyla basamaklara tutunarak yukarı çıkabilen cihaz, tıpkı bir Mars aracı gibi hareket ediyor. Bu sayede düz, L veya U şeklindeki merdivenleri tanıyıp kendi başına çıkabiliyor. Zaten adını da tam da buradan alıyor.

Belirtmekte fayda var ki cihaz, merdivenleri süpürmüyor. Yani o kısmı hala manuel yapmanız gerekiyor. Ancak üst kata ulaştığında temizlik işlemine devam ediyor. İş bittiğinde de şarj istasyonuna geri dönerek toz haznesini boşaltıyor. Eufy Marswalker henüz satın alınabilen bir ürün değil.

Her ne kadar Eufy bu teknolojiyi IFA'da sergilese de cihazın tüm detaylarını paylaşmadı. Ancak endişe etmeyin çok da uzun süre beklemenize gerek yok. Eufy Marswalker, 2026'nın bahar aylarında satışa çıkacak. Elbette ki fiyatı da bu tarihte belli olacak.

Eğer siz de çok katlı bir evde oturuyorsanız, Marswalker gerçekten de işinizi kolaylaştırabilir. Ancak evinizde robot süpürgelerin aşması gereken büyük engeller yoksa muıhtemelen herhangi bir model sizi tatmşn edecektir