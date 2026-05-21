Netflix'te En Çok İzlenen Diziler Açıklandı! Zirvede Türk Dizisi Var

Netflix, şeffaflık için düzenli olarak dijital yayın platformunda hangi dizilerin popüler olduğunu gösteren listeler yayınlıyor. Bu sayede Türkiye'de de en çok izlenen diziler açıklığa kavuşuyor. Yeni paylaşılan liste ise 11 Mayıs ile 17 Mayıs haftasında en çok ilgi gösterilen dizileri ortaya koydu.

Türkiye'de En Çok Hangi Diziler İzlendi?

Kimler Geldi Kimler Geçti (Üçümcü Sezon) Berlin ve Kakımlı Kadın Person of Interest Kimler Geldi Kimler Geçti (İkinci Sezon) The Chestnut Man Man On Fire Kimler Geldi Kimler Geçti (Birinci Sezon) Gupi Legends Between Father and Son

Türk izleyicilerinin 11-17 Mayıs 2026 tarih aralığında Netflix'te en çok seyrettiği dizi, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin üçüncü sezonu oldu. Bu dizinin ikinci sezonu dördüncü sırada konumlanırken ilk sezonu ise yedinci sırada yer aldı. Bu da Türkiye'deki Netflix kullanıcıları arasında ne kadar popüler olduğunu net şekilde ortaya koydu.

Listenin ikinci sırasında Berlin ve Kakımlı Kadın konumlandı. Bu dizi, La Casa De Papel'in kilit karakterlerinden biri olarak görülen Berlin'i merkezine alıyor. Berlin, ekibini Sevilla'da topluyor ve da Vinci'nin bir eserini ele geçirmeyi planlayan Dük'ü kendi planı ile alt edecek bir planı uygulamaya geçiyor.

Türkiye'de Netflix kullanıcılarının en çok izlediği üçüncü dizi, Person of Interest oldu. Bu dizi, eski CIA ajanı olan John Reese ile milyarder Harold Finch'in The Machine isimli yapay zeka sayesinde suçluları henüz bir suça karışmadan önce onları tespit edip bu faaliyetlerin nasıl önüne geçtiğine odaklanıyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Konusu Nedir?

Netflix yapımı Türk dizileri arasında yer alan Kimler Geldi Kimler Geçti, aşk hayatı karmakarışık durumda olan başarılı avukat Leyla'nın ilişkilere geri dönmeye çalışmasına odaklanıyor. Dizide daha çok yeni nesil ilişkiler işleniyor. Genç izleyici kitlesine hitap eden bu yapımda ayrıca günümüzde bir ilişki kurmanın zorlukları gibi konulara da değiniliyor.

Berlin ve Kakımlı Kadın'ın Konusu Nedir?

Berlin ve Kakımlı Kadın tamamen La Casa De Papel'den bilinen karakterlerden biri olan Berlin'e yoğunlaşıyor. Bu karakter, İspanya'da yeni bir ekip kurup kendini büyük bir soygun planlayacakmış gibi gösteriyor. Herkes onların değerli bir tablo çalacağını zannediyor. Oysaki o arka planda herkesten bir şey saklıyor. Aslında soygun yapmayı değil, intikam almayı hedefliyor.

Person of Interest'ın Konusu Nedir?

Person of Interest aslında şu an tam da teknoloji gündeminden eksik olmayan yapay zeka konusuna odaklanıyor. Bir milyarder olan Finch, yapay zeka destekli bir sistem inşa ediyor. Bu sistem, suçluları daha bir suça karışmadan önce tespit edip bulunmasını sağlıyor.

The Chestnut Man'in Konusu Nedir?

The Chestnut Man, Kopenhag'da işlenen çeşitli suçları merkezine iki dedektife odaklanıyor. Her olay mahallinde küçük oyuncaklar bırakılıyor. Bu nedenle olaylar eski bir kayıp çocuk vakasına bağlanıyor. Dedektifler, söz konusu ipuçlarından yola çıkarak hem hedeflenen kişiyi bulmaya hem sır perdesini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Man On Fire'ın Konusu Nedir?

Eski CIA ajanı ve koruma olan John Creasy, küçük bir çocuk olan Pita'yı koruması için işe alınır. Başta çok umursamaz birisi gibi izlenim verse de zaman içinde o çocukla güçlü bir bağ kurmaya başlıyor. Birlikte zaman geçirmeye devam ettikçe onu kendi kızı gibi seviyor. Ne var ki yaşanan beklenmedik olaydan sonra Creasy için her şey değişiyor.

Gupi'nin Konusu Nedir?

Animasyon dizileri arasında konumlanan Gupi isimli bir çocuk, ailesiyle birlikte yeni apartmana taşınıyor. Çok meraklı bir çocuk olan Gupi, yerinde duramayan karakteri dolayısıyla kısa süre içinde herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Burada tanıştığı arkadaşları Papi, Sepi ve Beto ile son derece eğlenceli ve ilginç maceralar yaşamaya başlıyorlar.

Legends'ın Konusu Nedir?

Legends, 1990'lı yıllarda geçiyor. İngiltere'de suç oranı artınca devlet de bazı kişileri gizlice çetelerin içine sızmaları için görevlendiriyor. Bu ekip, çeteleri çökertmeye çalışırken kendilerini oldukça zor durumlar içinde buluyorlar. Bu görev boyunca çetelerin karanlık tarafına doğrudan tanık oluyorlar.

Between Father and Son'ın Konusu Nedir?

Başarılı bir avukat, nişanlısının ailesini ziyarete gidiyor. Başta sıradan gibi görünen bu ziyaret kısa sürenin ardından büyük bir gizemin de ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dizi, sürekli olarak bir sonraki bölümü merak etmenize neden olacak bölüm sonları içeriyor. Gizeme yoğunluk veren yapım, ilginç konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Editörün Yorumu

Netflix'te en çok izlenen dizilere baktığımda beni en çok şaşırtan yapım, Kimler Geldi Kimler Geçti oldu. Bu dizinin her üç sezonu da listede yer almayı başarmış durumda. Bunun en önemli sebeplerinden birinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya gibi Türkiye'de oldukça sevilen oyuncuların bulunması olduğunu düşünüyorum.