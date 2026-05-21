16 GB RAM'li Xiaomi 17 Max Tanıtıldı! 8000 mAh Batarya ve Dahası

Xiaomi 17 Max tanıtıldı. Bununla birlikte yeni amiral gemisi modelinin tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İşleitm Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde mevcut. Bu arada Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir diğer modeli Xiaomi 17'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Max'in İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin POCO F8 Ultra, OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Xiaomi 17 Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekrana sahip. Çok canlı renklere sahip bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Cihaz ayrıca 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 3500 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

3500 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Xiaomi 17'de 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 3500 nit parlaklık tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu saıtlıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17 Max'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Xiaomi 17 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi 17 Max'in Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 4.299 yuan (28.927 TL)

16 GB RAM ve 256 GB depolama: 4.599 yuan (30.945 TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.899 yuan (32.964 TL)

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 5.299 yuan (35.655 TL)

Xiaomi 17 Max'in 4 bin 299 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 28 bin 927 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 58 bin TL civarında olabilir. Xiaomi 17 Max'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 17 Max'in oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olduğunu düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada cihazın yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini söyleyebilirim.