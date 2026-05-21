Samsung'un Güçlü İşlemcisi Amiral Gemisi Yolda! Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung önümüzdeki yıl kullanıcılara bir sürpriz yaparak Galaxy S27 serisinde Pro isimli yeni bir modele yer verecek. Daha önce ekran özellikleri sızdırılan Galaxy S27 Pro'nun son olarak kamera detayları paylaşıldı. Peki yeni model kamera performansında kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Pro Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Galaxy S27 Pro’nun ana ve ultra geniş açı kamerası S27 Ultra ile aynı olacak. Bunu biraz daha açarsak akıllı telefonda 200 megapiksel ana ve 50 megapiksel ultra geniş açı kamerası karşımıza çıkacak. Maalesef şu ana kadar diğer sensörlerin çözünürlüklerinin ne olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak yine de cihazda bunlara ek olarak bir telefoto kameraya da yer verileceğini söyleyebiliriz.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Telefoto sensörüyle ise uzaktaki detayları sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflayabileceksiniz.

Galaxy S27 Pro Diğer Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,47 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj Hızı: 45W veya 60W

Galaxy S27 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27 Pro'da 6,47 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1440 x 3120 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın sunacağı yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebilecek. Bununla birlikte AMOLED teknolojisi ise LCD panellere kıyasla siyah renkleri en gerçekçi haliyle ve diğer renkleri de daha canlı bir şekilde gösterebilecek.

Galaxy S27 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda aynı zamanda Galaxy S27 Ultra’ya da güç verecek Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi karşımıza çıkacak. Bu donanım henüz tanıtılmadığı için neler sunacağına dair kesin yorumlar yapmak doğru olmaz. Ancak bir önceki nesle göre daha yüksek performansın yanı sıra daha iyi güç verimliliği sunması bekleniyor.

İşlemcinin oyun performansını ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 üzerinden yorumlayabiliriz. Donanım yapılan testlerde PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yeni yonga selefinden güçlü olacağından oyun gibi senaryolarda kullanıcılara daha iyi bir performans sunacak.

Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Ne Kadardan Satılacak?

Samsung şu ana kadar Galaxy S27 serisinin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat markanın amiral gemisi telefonlarının şubat ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığını biliyoruz. Bu nedenle Pro versiyonun da dahil olacağı Galaxy S27 serisinin önümüzdeki yılın şubat ayında vitrine çıkması kuvvetle muhtemel. Bunlara ek olarak marka amiral gemisi telefonlarını Türkiye'de satıyor. Bu nedenle herhangi bir son dakika değişikliği yapılmazsa Galaxy S27 Pro'nun da tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemize gelmesi bekleniyor.

Galaxy S27 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçmiş sızıntılar Galaxy S27 Pro'nun 1.199 dolarlık (54.692 TL) bir fiyata sahip olacağını iddia ediyor. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 111.500 TL seviyelerine denk geliyor. Tabii yine de bu gibi durumlarda şirketin açıklamasını beklemenin her zaman daha doğru olacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 Pro ile ilgili ilk çıkan detaylar özelliklerinin büyük bir kısmının S27 Ultra ile aynı olacağı yönündeydi. Son raporlar da bu durumu büyük oranda destekliyor diyebilirim. Örneğin iki model aynı işlemciden güç alacak. Aynı şekilde ana ve ultra geniş açı kameraları da ortak olacak. Şahsen S-Pen desteğinin olmaması gibi birkaç detay dışında kullanıcıların bu modelde çok fazla hayal kırıklığı yaşayacağını düşünmüyorum.