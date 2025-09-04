657 TL'lik İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Epic Games, eğlenceli zaman geçirilmesine yardım eden iki oyunu ücretsiz veriyor.

Epic Games İki Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Epic Games, Monument Valley ve The Battle of Polytopia'yı bedava veriyor. Bu oyunları Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Steam'deki toplam değeri 15,98 dolar (657 TL) olan oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 11 Eylül 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Monument Valley Nasıl Bir Oyun?

Monument Valley, en iyi bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Huzur verici müziklere, minimalist bölüm tasarımlarına ve etkileyici görselliğe sahip olan oyunda perspektifleri değiştirerek, yolları kaydırarak ve döner mekanizmaları kullanarak bulmacaları çözmeye çalışıyoruz.

Oyunda çok basit bir oynanış mevcut. Bu da kontrollere kısa sürede alışmamızı sağlıyor. Türkçe dil desteğine sahip olan yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam'deki inceleme notlarının "Son derece olumlu" olduğunu belirtelim.

Monument Valley Fragmanı

The Battle of Polytopia Nasıl Bir Oyun?

The Battle of Polytopia, sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyundaki temel amacımız seçtiğimiz bir kabile ile haritaya hakim olmak. Bunun için şehirler kurmamız, teknolojiler geliştirmemiz ve kaynakları iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor.

Tek oyunculu ve yanı çok oyunculu modlara sahip olan yapımda şehirler bize daha fazla kaynak, nüfus ve teknoloji puanı sağlıyor. Sıra tabanlı oynanış nedeniyle her oyuncu sırayla hame yapıyor. Bu, düşünerek hareket etmeye ve strateji kurmaya imkân tanıyor.

The Battle of Polytopia Fragmanı

Monument Valley Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) 64-bit

Windows 7 (SP1+) 64-bit İşlemci: Intel Core i5

Intel Core i5 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 460

GeForce GTX 460 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

The Battle of Polytopia Minimum Sistem Gereksinimleri