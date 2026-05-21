PS5’e Zam Sonrası Beklenen Oldu! Konsol Satışları Resmen Çakıldı

Sony'nin popüler oyun konsol serisi veya kısa adıyla PS için nisan ayı satış verileri ortaya çıktı. Şirketin kısa süre önce PS5 fiyatlarına zam yapmasının ardından bu kararın satış performansına nasıl yansıdığı da netleşti. İşte tüm bilmeniz gereken ayrıntılar...

Nisan Ayında PlayStation Satışları Nasıl Gitti?

Teknoloji pazar araştırma şirketi Circana tarafından paylaşılan verilere göre tüm PlayStation modellerinin satışları, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 düşüş yaşadı. Bu da her 10 satışın yaklaşık 3’ünün kaybolduğu anlamına geliyor. Ancak burada önemli bir noktaya değinmek gerekiyor.

Sony, mart ayında PlayStation 5 fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Bu fiyat artışı yürürlüğe girmeden önce çok sayıda oyuncu yeni fiyatlar uygulanmadan önce PS5 satın almak için resmen mağazalara akın etti. Bu nedenle normalde nisan ayında gerçekleşebilecek satışların önemli bir bölümü mart ayının son haftasına kaymış oldu.

Hal böyle olunca nisan ayındaki tablo da normalden daha kötü görünüyor. Öte yandan mart ayında ise yıllık bazda yüzde 3’lük bir yükseliş yaşanmıştı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu artışta zam öncesi yüksek talebin etkisi büyük.

PlayStation 5 Satışları Neden Düştü?

PlayStation 5 satışlarının nisan ayında düşmüş görünmesinin tek sebebi satışların mart ayına kayması değil. Normalde nisan ayında konsol satın almayı planlayan ancak mart ayında bunu gerçekleştiremeyen çok sayıda kullanıcı da bulunuyor. Bu nedenle satışlardaki düşüşün bir diğer önemli sebebi doğrudan fiyat artışları oldu.

Son yıllarda yapay zekâ şirketlerinin bellek donanımlarına olan ihtiyacı ciddi şekilde arttı. Bu durum bellek üreticilerinin satışlarının büyük bölümünü yapay zekâ odaklı firmalara yönlendirmesine neden oluyor. Böylece PlayStation gibi tüketici elektroniği ürünlerine ayrılan donanım miktarı azalıyor. Donanım arzının düşmesi ise bileşen maliyetlerini yükseltiyor.

Artan maliyetler PlayStation konsollarının artık Sony için daha pahalıya üretilmesi anlamına geliyor. Bu da şirketin kâr marjını doğrudan etkiliyor. Japon teknoloji devi bu nedenle önce Ağustos 2025’te yaklaşık 50 dolarlık bir zam yaptı. Ardından Nisan 2026’da son bir yıl içindeki ikinci büyük fiyat artışını uyguladı.

Tabii artan fiyatlar kullanıcıların konsola erişimini zorlaştırırken satış rakamlarını da olumsuz etkiledi. Peki mayıs ayında ne olacak?

PlayStation Satışları Mayıs Ayında Artacak mı?

Pazar araştırma şirketi Circana’nın oyun sektörü analisti Mat Piscatella, mayıs ayında PlayStation satışlarının artacağını değil, daha da düşebileceğini düşünüyor. Bunun temel nedeni ise tüm mağazaların nisan ayında fiyatları aynı anda güncellememesi. Bazı mağazalar ellerindeki eski stokları eritmek için bir süre daha eski fiyatlarla satış yapmaya devam etti.

Ancak eski stoklarını tüketen mağazalar bulunduğumuz ay itibarıyla yavaş yavaş yeni fiyatlandırmaya geçiyor. Bu da oyuncuların PS5’e artık daha yüksek fiyatlarla ulaşacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla satışlardaki düşüşün mayıs ayında da devam edebileceği belirtiliyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse PlayStation satışlarının düşmesine pek şaşırmadım çünkü yapılan zammın satışları olumsuz etkileyeceği zaten beklenen bir durumdu. Oyun konsolunun giderek daha pahalı hale gelmesi ise özellikle Türkiye gibi ekonomik olarak zorlu ülkelerde kullanıcıların satın almasını güç hale getiriyor. Umarım Sony yakın zamanda yeni bir fiyat artışına gitmez.