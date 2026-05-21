Efsane Tomb Raider Oyunları Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Epic Games, ücretsiz gizemli oyun programı kapsamında geçen hafta Sunderfolk ile Telltale Batman Shadows Edition'ı ücretsiz olarak piyasaya sürdü. Bu oyunların erişime açılmasından sonra ise gözler gelecek haftanın oyunlarına çevrilmişti. Şimdiye kadar söz konusu oyunlarla ilgili birkaç ipucu paylaşan şirket, bu haftanın gizemli oyunlarını da oyunculara sundu.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Epic Games, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bununla birlikte ilginç bir konusu olan Down in Bermuda da an itibarıyla bedava dağıtılıyor. İlki normalde dijital oyun mağazasında 229 TL, diğeri ise 33 TL fiyat etiketine sahip. Yani bu oyunları şimdi kütüphanenize eklemeniz hâlinde 262 TL tasarruf edeceksiniz.

Bu oyunları almak için son tarih 28 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Belirtilen tarihten sonra yeniden ücretli olacaklar. O yüzden bu oyunlara ilgisi olanlar ya da bir denemek isteyenler biraz hızlı davranmalı. Aksi takdirde oyun yeniden ücretli olarak satılmaya başlanacak ve oynamak için ödeme yapmak gerekecek.

Tomb Raider I-III Remastered Neler İçeriyor?

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft aslında tek bir oyundan oluşmuyor. Tomb Raider I, II ve III'ü içeriyor. Lara'nın yetenekleri üzerinde büyük etkisi olan 10 yeni kıyafetin kilidini açmak için başarımları tamamlamanız gereken bu serinin tüm oyunlarında bulmacaları çözerek sır perdesini ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ana karakteri yönettiğiniz süre zarfında karşınıza çıkacak olan düşmanlara karşı da etkili hamlelerde bulunmanız gerekiyor.

Tomb Raider I-III Remastered'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

İşlemci: Intel i3 3240 ya da AMD FX 4100

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GT730 / AMD R7 240

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Down in Bermuda Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında konumlanan Down in Bermuda, Türkçe dil desteğine sahip. Oyunda bir pilot son derece gizemli Bermuda bölgesine düşüyor ve burada âdeta kapana kısılıyor. Eve dönmenin bir yolunu bulmaya çalışırken karşınıza çıkan yaratıkları da alt etmeye çalışıyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra adanın üzerindeki sır perdesini de ortadan kaldırmanız gerekiyor.

Down in Bermuda'nın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel i3 (2.0 GHz)

RAM: 2 GB

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Epic Games'in gizemli oyun programını başlattığında efsane bir yapımın yolda olduğunu düşünmeye başlamıştım. Elbette ki tahminim yeni nesil AAA yani yüksek bütçeli oyunlardan yana olmuştu ama Tomb Raider üçlemesinin ücretsiz olarak sunulduğunu görmek beni epey sevindirdi. Benim gibi macera oyunlarını sevenlerin bu haftanın oyunlarını kesinlikle kaçırmak istemeyeceği kanaatindeyim.