İptal Edildiği Düşünülüyordu: Euphoria 3. Sezonu Yıllar Sonra Geliyor!

İlk olarak 2019 yılında yayınlanmaya başlayan Euphoria dizisinin ikinci sezonu 2022 yılında izleyiciler ile buluştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen üçüncü sezon gelmemişti. Bu da dizinin iptal edilmiş olabileceğini akıllara getirmişti. HBO, üçüncü sezon müjdesini vererek izleyicileri heyecanlandırdı.

Euphoria 3. Sezon Çekimleri Başladı

HBO, sosyal medya platformu Instagram üzerinden Euphoria dizisinden bir fotoğraf paylaştı. Açıklama kısmında ise "Euphoria üçüncü sezon yapım aşamasında" ifadeleri kullanıldı. Böylelikle dizinin çekimlerinin başladığı resmen açıklanmış oldu.

HBO yöneticisi Casey Bloys, daha önce yaptığı açıklamada dizinin büyük ilgi gördüğünün farkında olduklarını ancak dizideki oyuncuların farklı projelerde çalıştığını belirtmişti. Bloys, üçüncü sezonun kesinlikle geleceğini ve değişen bir şey olmayacağını söylemişti.

Üçüncü sezonun sekiz bölümden oluşacağı ifade edilmişti ancak yayın tarihi henüz duyurulmadı. 3. sezonun oyuncu kadrosunda Hunter Schafer, Sydney Sweeney ve Jacob Elordi dahil olmak üzere pek çok ismin yer alacağı söyleniyor. Gia Bennett karakterini canlandıran Storm Reid ise yeni sezonun kadrosunda yer almayacak.

Euphoria 3. Sezon Konusu

Rue Bennett karakaterini canlandıran Zendaya, geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast yayınında 3. sezonun konusuna dair önemli bir bilgi paylaşmıştı. Zendaya'ya göre yeni sezonda karakterler artık lise dönemini geride bırakmış olacak. Bununla birlikte yeni bir maceraya tanık olacağız.

Euphoria Fragmanı

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