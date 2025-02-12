Netflix Yine Aşırı Cringe Bir Yapımla Kendini Rezil Etti (Bu Gidişle Aboneler Kaçacak)

Popüler yayın platformu Netflix'in orijinal yapımları, entegre edilen ithal yapımlardan fazla. Platformun buradaki çizgisi "en iyi kalite" değil "en fazla içerik" olduğundan, ortaya çıkan her proje harika olacak diye bir kaide yok.

Zaten olamıyor da; hele ki Netflix'in son orijinal yapımı Kinda Pregnant'tan sonra izleyiciler platformu iyice şamar oğlanına çevirdi—ki her eleştirilerinde haklı oldukları su götürmez bir gerçek.

Amy Schumer'lı Kinda Pregnant filminde Schumer, filmde hamile olan en yakın arkadaşını kıskanarak sahte bir hamilelik numarası yapan bir kadını canlandırıyor. Ama aslında, filmin kendisi de bir tür sahtekarlık gibi: daha iyi komedilerin ucuz bir kopyası.

"İzlediğim En Rezil Film"

Kinda Pregnant sosyal platformlarda eleştiri yağmuruna tutuldu ve hiçbiri film hakkında olumlu bir şey söylemiyor. Çoğu kişi filmin berbat senaryosu, klişe hikayesi ve tahmin edilebilir olay örgüsünden şikayetçi. Ama gelin görün ki bu film, Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olup çıktı? Peki bu nasıl oluyor?

Büyük ihtimalle insanlar Schumer'ın yüzünü görüp tıkladı, sonra da pişman oldu. Filmle ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar da bunu doğrular nitelikte:

"Hayatımda bundan daha salakça bir şey daha görmedim."

"Twitter'a sırf bu filmi benim kadar kötü bulan birilerini bulmak için girdim."

"İzlemeye başlayalı yarım saat olmadı ama şimdiden dayanılmaz bir film."

Filmin yönetmeni Tyler Spindel (The Out-Laws), senaryoyu ise Schumer ve Julie Paiva yazdı.

Neden Kendilerini Rezil Etmekte Israrcılar?

Kinda Pregnant, en yakın arkadaşının hamile kalmasıyla kendini geride kalmış hisseden Lainy’nin (Schumer) sahte bir hamilelik macerasına atılmasını anlatıyor. Yanlışlıkla patlayan bir cinsiyet partisi piniatası, hindiyle doldurulmuş sahte bir göbek ve bir top havuzunda yaşanan kaostan sonra Lainy, minik bir bebeğe değil ama sadık ve biraz dağınık bir kadın grubuna kavuşuyor. Bir de Zamboni süren tatlı bir sevgiliye…

Bu, Netflix'teki film açıklamasıydı. Problem zaten tam da burada. Netflix, büyük isimleri öne çıkarıp, hikaye anlatımını tamamen sallayarak "cringe ama unutulabilir" filmler yapmaya devam ediyor.

Burada amaç kaliteye ulaşmak değil, tıklama sayısı kasmak. "Mükemmel olmasına gerek yok, yeter ki insanlar izlesin." İşte bu yüzden her The Irishman veya Glass Onion gibi kaliteli bir yapımın yanında onlarca çöp film çıkıyor.

Videonun altındaki yorumlara bakmanız, Netflix'in ne kadar yanlış bir strateji izlediğinizi anlamanız için yeterli olacak.

Netflix'te filmler düşük maliyetli ama pahalı görünüyor, çünkü Netflix yıldız isimlere büyük paralar harcıyor, senaryoya değil. İçerikler çok fazla ama derinliği yok, çünkü amaç abone kaybetmemek, gerçekten iyi bir film yapmak değil. Filmler, trendlere göre üretiliyor. Sanki bir yapay zeka aracı platform boş kalmasın diye dur durak demeden üretmiş gibi.

Netflix bu formüle devam ederken biz de her defasında tıklayıp pişman olmaya devam ediyoruz. Ama bir noktada bu döngü mutlaka kırılmalı. Siz de katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.