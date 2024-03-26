Euphoria Dizisinin 3. Sezonu Ertelendi: Yeni Sezon Ne Zaman Gelecek?

Türkiye'de yeni sezonlarını heyecanla bekleyen bir büyük kesimin olduğu Euphoria dizisinin ilk sezonu 2019 yılında yayınlanmış ve büyük bir hit yakalamıştı. 3 sene sonra, yani 2022 yılında da 2. sezonu yayınlanmıştı.

Ancak bu iki sezon arasında 2 bölümlük film tadında bir kısım da izleyiciyle buluşmuştu. 2023 sonlarında geleceği söylenen ama gelmeyince 2024 yılında yayınlanması beklenen 3. sezon için hayranları üzen haber geldi.

Euphoria 3. Sezon Ne Zaman?

HBO, dizinin üçüncü sezon çekimlerinin henüz başlanamadığını ve süresiz olarak çekimlerin ertelendiğini söyledi. Bunun temel sebeplerinin başında da oyuncu kadrosundaki isimlerin şu an farklı film projelerinde rol alması.

Bu neden aslında dizinin yeni sezonunun ne zaman geleceğini de iyice belirsizleştiriyor. İlk aşamada 2023 yılında gelmesi beklenen dizinin, artık 2024 yılında da gelmeyeceği kesinleşmiş oldu.

HBO dizinin çekimlerinin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu ancak yeni gelecek sezonun oldukça iddialı olması için de daha fazla çalışacaklarını belirtti. Bu bir nebze de olsa hayranların içini rahatlatmış oldu.

HBO'nun Drama Şefi Francesca Orsi geçtiğimiz sene "Euphoria muhtemelen 2025'e kadar geri dönmeyecek." demişti. Dizinin tam olarak ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor ama sezonlar arasındaki boşluğun daha önceki sezonlardan daha fazla olacağı kesinleşmiş oldu.