Bu Fiyat Kaçmaz! Euro Truck Simulator 2 Steam'de %75 İndirime Girdi
Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator, Steam'de %75 oranında indirime girdi. İşte detaylar!
Ülkemizde en çok satın alınan oyunlardan biri olan Euro Truck Simulator 2, 2012 yılında çıkmasına rağmen ek paket desteği ve güncellemelerle birlikte hala ayakta durmaya devam ediyor. Devasa haritalarla kapsamlı bir tır simülasyonu olarak nitelendirebileceğimiz ETS 2, Steam'de %75 oranında indirime girdi.
Yakın zamanda yaşanan Steam zamlarına rağmen %75'lik indirimle oldukça uygun bir fiyata düşen ETS 2, 37,25 TL'den satışa sunuldu. Kampanya 16 Ocak tarihine kadar geçerli.
Euro Truck Simulator 2 Essentials Yalnızca 105,35 TL
Kullanıcılardan "Son Derece Olumlu" değerlendirmesini alan Euro Truck Simulator 2, özellikle ek paketleriyle oynaması oldukça keyifli bir oyuna dönüşüyor. Steam'deki oyunların günden güne zamlandığı göze alındığında kapsayıcı bir ETS 2 deneyimi için Essentials paketini satın alabilirsiniz
Oyunla birlikte 5 farklı genişleme paketinin beraber sunulduğu Essentials, şu an 105,34 TL fiyat etiketine sahip.
Euro Truck Simulator 2 Essentials paket içeriği:
- Euro Truck Simulator 2
- Going East! DLC
- Scandinavia DLC
- High Power Cargo Pack DLC
- Cabin Accessories DLC
- Wheel Tuning Pack DLC
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