Bu Fiyat Kaçmaz! Euro Truck Simulator 2 Steam'de %75 İndirime Girdi

Ülkemizde en çok satın alınan oyunlardan biri olan Euro Truck Simulator 2, 2012 yılında çıkmasına rağmen ek paket desteği ve güncellemelerle birlikte hala ayakta durmaya devam ediyor. Devasa haritalarla kapsamlı bir tır simülasyonu olarak nitelendirebileceğimiz ETS 2, Steam'de %75 oranında indirime girdi.

Yakın zamanda yaşanan Steam zamlarına rağmen %75'lik indirimle oldukça uygun bir fiyata düşen ETS 2, 37,25 TL'den satışa sunuldu. Kampanya 16 Ocak tarihine kadar geçerli.

Euro Truck Simulator 2 Essentials Yalnızca 105,35 TL

Kullanıcılardan "Son Derece Olumlu" değerlendirmesini alan Euro Truck Simulator 2, özellikle ek paketleriyle oynaması oldukça keyifli bir oyuna dönüşüyor. Steam'deki oyunların günden güne zamlandığı göze alındığında kapsayıcı bir ETS 2 deneyimi için Essentials paketini satın alabilirsiniz

Oyunla birlikte 5 farklı genişleme paketinin beraber sunulduğu Essentials, şu an 105,34 TL fiyat etiketine sahip.

Euro Truck Simulator 2 Essentials paket içeriği: