Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Çıktı! İşte Fiyatı

Euro Truck Simulator 2'ye merakla beklenen Türkiye haritası geldi. Geçtiğimiz aylarda tanıtım fragmanı yayınlanan Road to the Black Sea isimli eklenti paketi Steam'de satışa çıktı.

ETS 2, Road to the Black Sea DLC Paketi Çıktı!

Euro Truck Simulator 2 oyuncularının epey uzun bir zamandır beklediği Road to the Black Sea DLC paketi nihayet çıktı. Road to the Black Sea DLC paketi ile birlikte oyuna Türkiye haritasının yanında Romanya ve Bulgaristan haritaları da dahil edildi.

Oyunda TIR ile Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'a seyahat edebileceksiniz. Road to the Black Sea eklenti paketi ile birlikte Euro Truck Simulator 2'ye 10.000 KM'den fazla yol eklendi. Eklenti paketinde 11 yeni yerel şirket, 20 yeni büyükşehir ve birçok ufak yerleşim alanları bulunmakta.

Yemyeşil iklim koşullarına uygun bitki örtüsü DLC paketi ile birlikte oyuncuların beğenisine sunuldu. Road to the Black Sea paketinde şehirlerin ünlü simgeleri de yer almakta.

Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Fiyatı

Road to the Black Sea isimli DLC paketinin fiyatının 48 TL olduğu açıklandı. Road to the Black Sea DLC paketinin indirme bağlantısına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.