Türkçe Destekli Europa Universalis 5'in Çıkış Tarihi Açıklandı [Video]

Dünyanın en popüler serilerinden biri olan Europa Universalis'in yeni oyunu Europa Universalis 5'in çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca şu anda ön sipariş verilebilen oyunun bir tanıtım videosu da paylaşıldı. Fragman, oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

Europa Universalis 5 Çıkış Tarihi

Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Europa Universalis V, 4 Kasım 2025 tarihinde PC için satışa sunulacak. Paradox Interactive tarafından geliştirilen oyun şu anda Steam üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyun, sunduğu tarihsel derinlik ve detaylı oynanış ile oyunculara uzun saatler boyunca sürükleyici bir deneyim sunacak. Europa Universalis V, serinin önceki oyununa kıyasla temel oynanış mekaniklerinde bazı önemli yenilikler ile gelecek. Yeni oyun daha derin, daha gerçekçi ve stratejik açıdan daha zengin olacak.

Europa Universalis 5 Fragmanı

Europa Universalis 5 Türkiye Fiyatı

Uzun süredir merakla beklenen Europa Universalis 5'in standart ve premium olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Steam'de standart sürüm 35,99 dolar (1.472 TL), premium sürüm ise 50,99 dolar (2.085 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Europa Universalis 5 Nasıl Bir Oyun?

Europa Universalis 5, strateji türünde bir oyundur. Temel amaç 1337 yılından başlayıp yüzlerce yıllık bir zaman dilimi boyunca seçtiğimiz ülkeyi yönetmek ve geliştirmek. Savaşların yanı sıra diplomasi, ticaret ve teknoloji gibi unsurlar da bulunacak.

Aralarından seçim yapabileceğimiz çok sayıda ulus yer alacak. Vereceğimiz kararlara göre oyun şekillenecek. Bu süreçte tarihsel olaylar ve durumlarla karşılaşacağız. Bunlar arasında Yüz Yıl Savaşı'ndan Protestan Reformu'na kadar birçok olay bulunacak.

Oyun, seride daha önce benzeri görülmemiş en detaylı ticaret sistemini kullanacak. Bu sistem ile güçlü bir ekonomik altyapı inşa etmeye çalışacağız. Türkçe dil desteği ile birlikte gelecek oyuna dair bir tanıtım videosu da paylaşıldı.