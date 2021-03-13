Evde Ani Ölüm Oranında Ciddi Artış: İşte Sebebi!

Evde ani ölüm oranı son dönemde önemli ölçüde arttı. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Eski Başkanı ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Evde Ani Ölüm Oranı Neden Arttı?

Yeni tip koronavirüse yakalanma korkusu nedeniyle şikayetleri olmasına rağmen doktora başvurmayan vatandaşların sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre ülkemizde salgın döneminde evde ani ölüm riski yüzde 15 oranında arttı. Şikayetleri olmasına rağmen acile giden sayısında ise yüzde 50 oranında azalma gözlemlendi.

Prof. Dr. Cengiz Köksal, yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde iki önemli sorun var. Birisi, şikayeti olan hastalar pandemiden korkularına acile gitmeye çekiniyorlar. Bir de kalp hastalıklarının daha sık görüldüğü 65 yaş üstü hastalar için ciddi sokağa çıkma kısıtlamaları var. İnsanlar, ileri yaştaki hasta grubu için ekstra endişe çekiyorlar" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Köksal, "Aynı zamanda da kendileri için de acile gitmekten çekiniyorlar. Bu, hastaların şikayetlerinin gizlenmesini ve ağır olmadıkça, ciddi problemler olmadıkça acile gitmelerini engelliyor ancak biz defalarca uyarıyoruz. Pandemi döneminde Türkiye'de evde ani ölüm riski yüzde 15 artmış" ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmaya ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Köksal, "Yapılan araştırmalar, şikayetleri olup da acile giden hasta sayısının yüzde 50 azaldığını söylüyorlar. Dolayısıyla hastalar, şikayeti var ancak acile gitmiyor çünkü oradan bir enfeksiyon kapabilir miyiz, kovide yakalanabilir miyiz diye korkuyorlar ve bundan dolayıdır ki ani ölüm oranları evde yüzde 15 artmış pandemi döneminde" dedi.

Özellikle kalp pili olan hastaların rutin kontrollerini aksatmaması ve şikayetleri artan kişilerin doktora başvurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Köksal, "2 risk grubu var, birincisi pandemi dolayısıyla hastaneye gidip enfekte olmak istemeyen hasta grubu var. İkincisi de 65 yaş ve üstü risk altındaki insanların doktora gitmemeleri var. Siz kas problemini, basit enfeksiyonlarınızı belki ihmal edebilirsiniz ama kalp problemini ihmal etmemeniz lazım" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Köksal, "Göğüste yanma, göğüs ağrısı, çarpında, nefes darlığı veya mevcut şikayetleriniz artmaya başladıysa mutlaka hastaneye gitmeniz lazım. Kalp pilinin belli bir ömrü var ve 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekiyor. Hem bir sorun olup olmadığı, hem de kalp pilinin ömrünün dolup dolmadığı konusunda" sözlerini kullandı ve şu şekilde devam etti: