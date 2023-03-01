Intel'den Büyük Hizmet: Artık Evinizde Kuantum Bilgisayar Çalıştırabilirsiniz!

Kuantum bilgisayar inşa etmek oldukça pahalı. Ancak Intel'in yeni geliştirme kiti ile kuantum bilgisayarları simüle etmek mümkün. İşte detaylar!

Intel'den Büyük Hizmet: Artık Evinizde Kuantum Bilgisayar Çalıştırabilirsiniz!
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Donanım dünyasının en önemli markası Intel, geleceğin teknolojisi olarak görülen kuantum bilgisayarların denenebilmesi için bir geliştirici kiti tanıttı. Intel tarafından oluşturulan SDK sayesinde kuantum bilgisayarlar gündelik PC'lerde simüle edilebilir hale geldi.

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Quantum Bilgisayar Nedir?

Dünyanın en güçlü bilgisayarı denilince akla gelen süper bilgisayarlar’dan daha güçlü olan quantum bilgisayarlar, ismi o kadar duyulmuş olsa dahi birçok kişi quantum bilgisayarların tam olarak ne olduğunu bilmemekte aynı zamanda niçin kullanıldıklarını bilmemektedirler.

Intel Labs tarafından geliştirilen SDK, yazılım ve donanım mühendislerine kuantum bilgisayarlar için yazılım üretme imkanı tanıyor.

Intel'den Büyük Hizmet: Artık Evinizde Kuantum Bilgisayar Çalıştırabilirsiniz!

Kuantum Bilgisayarlar Çok Daha Hızlı

Kuantum biglisayar teknolojisi, uzun zamandır geliştirilse de henüz yaygın olarak kullanılamıyor. Bunun arkasında kuantum bilgisayar yapmanın oldukça maliyetli ve zor olduğu gibi kuantum bilgisayarların hata oranı da yer alıyor.

Kuantum bilgisayarların daha iyi araştırılmasını desteklemek isteyen Intel, bu kapsamda yayınladığı SDK ile kuantum biglisayarları simüle etmek mümkün oldu.

C++ üzerinde geliştirilen bir sanal makine derleyicisi olan kuantum bilgisayar simülasyonu, klasik bilgisayarların aksine bit sisteminde değil kübit sisteminde çalışıyor. Intel Kuantum Simülatörü (IQS) ismiyle tanıtılan hizmet, eğer tek düğüm var ise 32 kübit, birden fazla düğüm var ise 40 kübit simülasyonu destekliyor.

Eğer daha fazla bilgi almak ve IQS'i denemek istiyorsanız buraya tıklayarak Github sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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