Intel'den Büyük Hizmet: Artık Evinizde Kuantum Bilgisayar Çalıştırabilirsiniz!

Donanım dünyasının en önemli markası Intel, geleceğin teknolojisi olarak görülen kuantum bilgisayarların denenebilmesi için bir geliştirici kiti tanıttı. Intel tarafından oluşturulan SDK sayesinde kuantum bilgisayarlar gündelik PC'lerde simüle edilebilir hale geldi.

Intel Labs tarafından geliştirilen SDK, yazılım ve donanım mühendislerine kuantum bilgisayarlar için yazılım üretme imkanı tanıyor.

Kuantum Bilgisayarlar Çok Daha Hızlı

Kuantum biglisayar teknolojisi, uzun zamandır geliştirilse de henüz yaygın olarak kullanılamıyor. Bunun arkasında kuantum bilgisayar yapmanın oldukça maliyetli ve zor olduğu gibi kuantum bilgisayarların hata oranı da yer alıyor.

Kuantum bilgisayarların daha iyi araştırılmasını desteklemek isteyen Intel, bu kapsamda yayınladığı SDK ile kuantum biglisayarları simüle etmek mümkün oldu.

C++ üzerinde geliştirilen bir sanal makine derleyicisi olan kuantum bilgisayar simülasyonu, klasik bilgisayarların aksine bit sisteminde değil kübit sisteminde çalışıyor. Intel Kuantum Simülatörü (IQS) ismiyle tanıtılan hizmet, eğer tek düğüm var ise 32 kübit, birden fazla düğüm var ise 40 kübit simülasyonu destekliyor.

Eğer daha fazla bilgi almak ve IQS'i denemek istiyorsanız buraya tıklayarak Github sayfasını ziyaret edebilirsiniz.