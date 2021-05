Excalibur PUBG Arena Turnuvası Sonlandı: İşte Kazananlar!

24 Nisan tarihinde ön elemeleri başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanından iki yüzün üzerinde takımın katılım sağladığı Excalibur PUBG Arena Turnuvası sona erdi. Peki 20.000 TL ödül havuzuna sahip yarışmanın kazananları kimler oldu? İşte merak edilen detaylar!

Excalibur PUBG Arena Turnuvası Kazananı Belli Oldu!

Üç binden fazla oyuncunun sıkı sıkıya takip ettiği turnuvada, hepsi birbirinden iddialı olan on altı takım finalde yarıştı.

Büyük finalin heyecan dolu dakikalarının sonucunda birinci olan İzmir Spor, 12.000 TL'lik ödülü kazanan takım oldu. Bunun ardından ikinci ve üçüncü takımın belirlenmesinde ise, alınan kill sayıları baz alındı. Her ikisi de 56 puana sahip olan Fastpay Wildcats ve Other Side takımlarından, 35 kill sayısına ulaşan Fastpay Wildcats ikinci oldu ve 6.000 TL'lik ödülü kazandı. Other Side ise 27 kill ile üçüncü sırada konumlandı ve 2.000 TL'lik ödülü kazanmayı başardı.

Hem turnuva sırasında hem de turnuva sonrasında izleyicilere pek çok ödül veren Casper, başta Excalibur 24.5" Monitör olmak üzere onlarca hediye dağıttı. Sürprizlerin bununla da kalmadığı turnuvada büyük final heyecanının izleyicilere daha fazla yaşatılması adına bol ödüllü After Party düzenlendi.

Şampiyonluk mücadeleleri sonrasında gerçekleşen After Party etkinliğinde birbirinden bağımsız 100 yarışmacı, Excalibur PUBG Arena’da rakipleri ile kozlarını paylaştı. Sıralamada ilk üçe giren katılımcılardan birinciye Excalibur 24.5” Monitör, ikinciye Excalibur RGB Klavye ve Mouse Set, üçüncüye de Excalibur Sırt Çantası hediye edildi.

'Oyunda güç budur!' mesajıyla oyun dünyasına her alanda destek olmaya çalışan Casper, Excalibur ile e-spor organizasyonlarındaki desteğine ve profesyonel arenada kendisini fark ettirmek isteyen oyuncuların ilk uğradığı yer olmaya devam edecek gibi gözüküyor.