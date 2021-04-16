Excalibur PUBG Arena Turnuvası Çok Yakında Başlıyor!

Son yılların en popüler oyunlarından birisi olan PUBG, Excalibur ile birlikte oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Casper tarafından düzenlenen Excalibur PUBG Arena Turnuvası, tüm PUBG hayranlarını bir araya getiriyor. İşte turnuva hakkında merak edilenler!

Excalibur PUBG Arena Turnuvası Nedir, Ne Zaman?

Excalibur sponsorluğunda gerçekleşecek olan Excalibur PUBG Arena Turnuvası, 24 Nisan - 09 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. 24 Nisan 2021 tarihinde başlayacak olan turnuvada oyuncular iki hafta sonu boyunca cumartesi ve pazar günleri rekabet edecek.

Tüm oyuncuların katılımına açık olan turnuvada, her grup elemesinden en iyi iki takım final aşamasına kalacak ve büyük finalde oynamaya hak kazanacak. Söz konusu elemelerden sona kalan ve büyük finalde oynamaya hak kazanan takımlar ise Türkiye'nin en iyileri ile 20.000 TL ödül havuzlu turnuvaya katılmış olacak.

Bu kapsamda 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletcs, Fastpay Wildcats, Karagümrük eSpor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımlarının davetli olduğu büyük final ise 9 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Söz konusu turnuvanın Yağız Efe '10000days' Vardarbaş ve Berkay 'Vicrains' Yılmazbayhan tarafından sunulacağını da hatırlatalım.

Excalibur PUBG Arena Turnuvası Ödülleri Neler?

Turnuvada birinci olan takıma 12.000 TL ödenecek.

Turnuvada ikinci olan takıma 6.000 TL ödenecek.

Turnuvada üçüncü olan takıma 2.000 TL ödenecek.

Eğer siz de Excalibur PUBG Arena Turnuvası'nda yer almak ve büyük finalde ödüller için yarışmak istiyorsanız, başvuru adresinden kayıt olabilirsiniz. Elinizi sıkı tutmanızda fayda var çünkü katılım için son tarih 22 Nisan 2021 olarak belirlenmiş durumda.