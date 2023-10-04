Exeter Üniversitesi'nde Hogwarts'a Dönüş: Sihir ve Büyü Yüksek Lisansı Geliyor!

Birleşik Krallık'ta 1922'de kurulan Exeter Üniversitesi, Eylül 2024 yılında sihirbazlık bölümü adı altında yüksek lisans programı başlatacağını açıkladı. Ayrıca sihirbazlık alanında diploma verecek ilk üniversite olacağı kaydedildi.

Bölüm başkanı Emily Selove, Büyü ve Okült Bilim alanındaki yenilikçi yüksek lisans programının, büyüye olan ilginin son zamanlarda artması üzerine oluşturulduğunu söyledi.

Bu programın Birleşik Krallık'ta sihir tarihi çalışmalarını bu kadar geniş bir yelpazedeki diğer konularla birleştiren ilk bölüm olacağını belirtti.

Dersleri Oldukça İlgi Çekici

Programdaki dersler arasında Batı Edebiyatı ve Sanatında Ejderhalar, Halüsinojen Maddeler Felsefesi, Kral Arthur Efsanesi, İslam Düşüncesi ve Orta Çağ'da Kadın Tasvirleri gibi dersler bulunuyor.

Tarih, edebiyat, felsefe, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, drama ve din alanlarında uzmanlığa sahip akademisyenler, program aracılığıyla sihrin Batı ve Doğu üzerindeki rolünü öğrencilerle birlikte tartışacak.

Prof. Selove bölüm hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda akademi içinde ve dışında büyü ve okültizme yönelik artan ilgi, toplumumuzun en acil sorularının merkezinde yer almaktadır. Kurs, Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde verilecek. Bu bölüm İnsanların Batı'nın rasyonalizm ve bilimin, dünyanın geri kalanının ise büyü ve batıl inançların yeri olduğu varsayımını yeniden gözden geçirmelerini sağlayacaktır."

Bu programın Birleşik Krallık'ta sihir tarihi çalışmalarını bu kadar geniş bir yelpazedeki diğer konularla birleştiren ilk bölüm olacağını belirtti.

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