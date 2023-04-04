Aksiyon Düzeyi Yüksek Netflix Filmi Extraction 2 Fragmanı Çıktı

Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Extraction 2'nin fragmanı paylaşıldı. Tüm dünyada büyük beğeni toplayan Extraction'ın devam filmi de aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Extraction 2 ne zaman yayımlanacak? Yeni filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Extraction 2 Fragmanı Nasıl İzlenir?

Geçtiğimiz yıllarda yayımlanan Extraction'ın çok sevilmesi üzerine devam filmi üzerinde çalışılmaya başlanmıştı. Netflix Extraction 2 filminin tanıtım videosunu sosyal medya ve YouTube hesapları üzerinden yayımladı.

Senaristliğini Joe Russo'nun üstlendiği filmin fragmanına baktığımızda yine aksiyon dolu sahnelerin yer alacağını görüyoruz. 2 dakika 3 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Extraction 2 Oyuncuları

Chris Hemsworth

Daniel Bernhardt

Golshifteh Farahani

Sinead Phelps

Tinatin Dalakishvili

Adam Bessa

Justin Howell

Yönetmenliğini Sam Hargrave'in yaptığı Extraction 2'nin oyuncuları arasında Chris Hemsworth, Daniel Bernhardt ve Golshifteh Farahani dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Extraction 2 Konusu

Yeni bir görev alan Tyler Rake, bir gangsterin ailesini, tutuldukları hapishaneden kurtarmaya çalışır.

Extraction 2 Çıkış Tarihi

Çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen Extraction 2, 16 Haziran 2023 tarihinde Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak.