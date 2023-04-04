Aksiyon Düzeyi Yüksek Netflix Filmi Extraction 2 Fragmanı Çıktı
Netflix'in yeni filmi Extraction 2'nin fragmanı yayımlandı. Peki, Extraction 2 ne zaman çıkacak? Konusu ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Extraction 2'nin fragmanı paylaşıldı. Tüm dünyada büyük beğeni toplayan Extraction'ın devam filmi de aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Extraction 2 ne zaman yayımlanacak? Yeni filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Extraction 2 Fragmanı Nasıl İzlenir?
Geçtiğimiz yıllarda yayımlanan Extraction'ın çok sevilmesi üzerine devam filmi üzerinde çalışılmaya başlanmıştı. Netflix Extraction 2 filminin tanıtım videosunu sosyal medya ve YouTube hesapları üzerinden yayımladı.
Senaristliğini Joe Russo'nun üstlendiği filmin fragmanına baktığımızda yine aksiyon dolu sahnelerin yer alacağını görüyoruz. 2 dakika 3 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Extraction 2 Oyuncuları
- Chris Hemsworth
- Daniel Bernhardt
- Golshifteh Farahani
- Sinead Phelps
- Tinatin Dalakishvili
- Adam Bessa
- Justin Howell
Yönetmenliğini Sam Hargrave'in yaptığı Extraction 2'nin oyuncuları arasında Chris Hemsworth, Daniel Bernhardt ve Golshifteh Farahani dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.
Extraction 2 Konusu
Yeni bir görev alan Tyler Rake, bir gangsterin ailesini, tutuldukları hapishaneden kurtarmaya çalışır.
Extraction 2 Çıkış Tarihi
Çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen Extraction 2, 16 Haziran 2023 tarihinde Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak.
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