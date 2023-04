Sıradaki Game of Thrones Dizisinin Konusu Belli Oldu

House of the Dragon dizisiyle birlikte yeniden yükselişe geçen Game of Thrones evreni, yakın zamanda yeni bir diziye kavuşabilir. İddiaya göre yeni dizinin senaryosu bile belli oldu.

Variety'ye ulaşan kaynaklara göre HBO, Westeros'u fetheden Aegon I Targaryen ve kardeşlerinin hikayesine odaklanmak istiyor.

Targaryen Hikayesi Devam Edecek

Orijinal Buz ve Ateşin Şarkısı hikayesinin 172 yıl öncesinde, Targaryen Hanedanı'nın zirvesini yaşadığı dönemi anlatan House of the Dragon, dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşarak en az Game of Thrones kadar büyük bir başarı yakalamıştı. Görünüşe göre Targaryenlara olan ilginin farkında olan HBO, yeni çekilecek dizide de yine Targaryen Hanedanı'nı anlatmak istiyor.

Daenerys Targaryen'den yaklaşık 300 yıl önce 3 devasa ejderha ile Westeros'a gelerek 7 krallığı birleştiren kral olarak bilinen Fatih Aegon'un hikayesi, yeni çekilecek dizinin konusu olabilir.

Yine de yeni dizinin en azından House of the Dragon bitmeden önce ortaya çıkmayacağı düşünüyor. Game of Thrones dizisinin son sezonunda hayranlardan oldukça sert tepkiler alan HBO, bu konuda oldukça temkinli. Destansı bir hikayeye sahip olan Aegon Targaryen hakkında bir dizi gelecek olsa bile birkaç yıl boyunca beklememiz gerekebilir.