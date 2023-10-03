Exxen Çöktü mü: Manchester United – Galatasaray Maçı Nerede Yayınlanıyor?

Popüler dijital medya platformu Exxen, 1 Ocak 2021 yılında yayın hayatına başladı. Son zamanların ilgi gören platformu Exxen'in hata verdiği söyleniyor. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarından birbirleriyle haberleştiler.

Platformun bugün gerçekleşen Manchester United-Galatasaray maçından hemen önce kasmaya başladığı öğrenildi. Peki konuyla iligli bir açıklama geldi mi? İşte haberimizin devamı...

Sunucu Hatası Verdi!

Bugün gerçekleşen Manchester United-Galatasaray maçından hemen önce Exxen'in hem uygulamada hem de tarayıcılarda çalışmadığı söylendi. Bazı kullanıcılar içeriklere ulaşamadıklarını ve maç başladıktan sonra yayının kesildiğini ifade etti.

Platformun maçtan kaynaklı yoğunluk sebebiyle "Üzgünüz! Sunucu şu anda yanıt vermiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” şeklinde bir sunucu hatası verdiği görüldü. Bir süre hatanın giderilmesi beklendi ama maalesef bir değişiklik olmadı.

Seyircilerin maçı kaçırmaması için yaşanan hata sebebiyle Manchester United-Galatasaray karşılaşması Exxenspor’da değil de TV 8,5 kanalında ücretsiz bir şekilde yayınlanmaya başladı.

Bu tür önemli spor müsabakalarından önce yayın kopuklukları ve aksaklıkları yaşanabiliyor. Ancak Exxen bu konuda şimdiden sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldı bile.

Peki siz de aynı sorunu yaşadınız mı? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.