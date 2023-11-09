Exxen'den Fenerbahçe - Ludogorets Maçıyla İlgili Tepki Çeken Paylaşım!

Dijital sosyal medya platformu Exxen'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe - Ludogorets maçıyla ilgili kurduğu cümleler olay oldu. Platformun paylaşımına sosyal medya üzerinden eleştiri geldi.

Tepki Çekti!

Bu akşam saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak Fenerbahçe - Ludogorets karşılaşması öncesi Exxen Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Exxen'in yaptığı paylaşımda “Fenerbahçe Ludogorets’i bu akşam evire çevire n’apar?” şeklinde bir başlık atıldı.

Exxen'in resmi Instagram hesabından bugün oynanacak Fenerbahçe maçı için paylaşılan gönderi 🤔 pic.twitter.com/SjFXXvvFyf — Tamindir.com (@Tamindir) November 9, 2023

Paylaşımın hemen ardından tepkiler büyük bir hızla büyüdü. Kullanıcılar Exxen'in kullandığı üslubu ağır bir şekilde eleştirdi. Kurulan cümlenin hem Fenerbahçe hem de rakip takım Ludogorets'a karşı saygısızlık olduğu söylendi.

Koyu bir Fenerbahçeli olan Acun Ilıcalı da Exxen ile birlikte eleştirildi. Platformun üç Şampiyonlar Ligi maçının üçünde de çöktüğü hatırlatıldı ve böyle bir saygısızlık yapmadan önce kendisine çekidüzen vermesi gerektiği yazıldı.

Türkiye'de UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nin yayıncısı olan Exxen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kaldırmadı. Şimdi ise Acun Ilıcalı'dan bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorusunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.