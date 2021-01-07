Exxen Hesapları Çalındı İddiası: Exxen Hesapları Çalındı Mı?

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen 1 Ocak 2021 itibari ile yayın hayatına başlamıştı. Exxen'in yayın hayatına başladıktan 3 gün sonra 500 binden fazla üyeye ulaşmıştı. Şimdi ise Exxen hesaplarının çalındığı iddia ediliyor. Exxen hesapları çalındı mı?

Exxen Hesapları Çalındı Mı?

Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı Exxen hesaplarının çalındığını iddia etti. Ekşi Sözlük kullanıcısı Exxen hesabının profil isimlerinin ve hesap bilgilerinin Enes isimli birisi tarafından değiştirildiğini ve alakasız şeylerin izlendiğini gördüğünde hesabının çalındığını fark ettiğini belirtiyor.

Kullanıcı yaptığı kısa bir arama ile bazı internet sitelerinin ve Telegram gruplarının Exxen hesapları satışa çıkardığını söylemekte.

Ekşi Sözlük kullanıcısı kredi kartı bilgilerine doğrudan ulaşmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak kart ile exxen.com üzerinde satın alımların yapılabileceğini ekliyor.

Ekşi Sözlük Kullanıcısının Paylaşımı:

Acun Medya ve ekibi tarafından bu iddia ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Exxen'e ilk kez üye olan kullanıcılara 7 gün deneme veriliyor. Bu 7 günün ardından kullanıcı ister ise reklamlı veya reklamsız abonelik satın alabiliyor. Exxen reklamlı ücreti 9.90 TL olurken reklamsız aylık ücreti ise 19.90 TL olarak öne çıkıyor.

Hesap çalınma iddiası ile ilgili Acun Medya tarafından bir açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz. Sizler Exxen hesapları çalındı iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Exxen'de Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı müzikal bir dizi yer alacak. Bunun yanı sıra Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban'ın oynayacağı Şeref Bey adlı dizi, Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer alacağı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizler olacak.

Burcu Esmersoy'un sunacağı Next Top Model yarışması, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti adlı magazin programı, Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları Exxen'de yer alacak.

YouTuber Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi ünlü isimler de Exxen'de olacak. Netflix ve Amazon Prime Video'ya rakip olacak olan Exxen, yayın hayatına başladıktan sonra bazı kullanıcılar tarafından ciddi eleştrilere maruz kaldı. Bazı kullanıcılar ise Exxen'i beğendikleri bilgisini paylaştı.