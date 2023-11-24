Exxen'in Reklamlı ve Reklamsız Üyelik Fiyatlarına Zam Geldi!

Son zamanlarda sıklıkla eleştirilen dijital medya platformu Exxen, reklamlı ve reklamsız üyelik paketlerine zam geldiğini duyurdu. Platformun resmî internet sayfasındaki fiyat bilgileri güncellendi.

25 Kasım'dan İtibaren!

Exxen'in reklamlı ve reklamsız üyelik fiyatlarına gelecek zam 25 Kasım 2023'ten itibaren geçerli olacak. Yeni zam, Exxen'de 2023 yılının dördüncü güncellemesi olacak. En ucuz paket ise 12 aylık paket olacak.

Exxen her ne kadar Gibi, Konuşanlar, Leyla ile Mecnun gibi projelerle avantajlı bir platform olsa da ve Avrupa maçlarındaki başarısızlığı üyeleri rahatsız ediyor. Kullanıcılar, geçtiğimiz üç maçta da çöken Exxen'in zamlı fiyatlarına pek sıcak bakmayabilir.

Exxen üyelik fiyatlarında reklamlı aylık paket 99.90 TL, reklamlı yıllık paket ise 83.00 TL oldu. Reklamsız paketin ise aylık 137.00 TL, yıllık 115.00 TL olduğunu görüyoruz.

İşte Exxen ve Exxenspor üyelik fiyatları:

Exxen Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 83 TL

Exxen Reklamlı Aylık Paket: 99,90 TL

Exxen Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 115 TL

Exxen Reklamsız Aylık Paket: 137,90 TL

Exxenspor Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 185 TL TL

Exxenspor Reklamlı Aylık Paket: Aylık 222,50 TL

Exxenspor Sezonluk Paket: Aylık 217 TL

Exxenspor Aylık Paket: 260.50 TL

Peki siz zamlı fiyatları nasıl buldunz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.