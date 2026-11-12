Peugeot 2026 Fiyat Listesi: 212 Bin TL İndirim Var!

Peugeot markasının Kasım 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Ayrıca Yeni Peugeot 408 ve Peugeot 3008 için Kasım ayına özel olarak kampanyası da bulunuyor. Bu kampanya kapsamında söz konusu iki arabayı daha uygun bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Peki, Peugeot güncel araba fiyatları ne kadar?

Peugeot 3008 Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.967.000 TL 2.755.000 TL 212.000 TL 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.390.000 TL - -

Peugeot E-208 Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-208'in E-208 GT 100kW sürümü için 2026 yılının Kasım ayında 2 milyon 80 bin TL fiyat etiketi belirlendi. 100 kW motor gücüne sahip olan otomobilde 50 kWsa batarya kapasitesi mevcut. Yüzde 20'den yüzde 80 şarj seviyesine 25 dakikada ulaşabilen otomobil 498 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Peugeot E-308 Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

130 HP motor gücüne sahip olan otomobilin Allure ve GT olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Peugeot E-308'in yeni 308 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 sürümü 2 milyon 360 bin TL, yeni 308 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 sürümü ise 2 milyon 695 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Peugeot 2008 Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot 2008'in 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü 2 milyon 353 bin TL, 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 2 milyon 632 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Allure sürümünde 10 inç iki boyutlu gösterge paneli, GT sürümünde ise 10 inç üç boyutlu gösterge paneli mevcut. Ayrıca araba145 HP motor gücüne sahip.

Peugeot E-2008 Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-2008'in E-2008 ALLURE 115kW sürümü 2 milyon 245 bin TL, E-2008 GT 115kW sürümü ise 2 milyon 400 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. 54 kWsa batarya kapasitesine sahip araba 30 dakikada şarj olabiliyor. 156 HP motor gücüne sahip olan araba 406 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Yeni Peugeot 408 Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.580.000 TL - - Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.802.000 TL 2.685.000 TL 117.000 TL Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.028.000 TL 2.856.000 TL 172.000 TL

Peugeot E-3008 Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

E-3008 Allure 157kW (210hp): 3.384.500 TL

3.384.500 TL E-3008 GT 157kW (210hp): 3.585.000 TL

Peugeot 5008 Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 3.426.000 TL

3.426.000 TL Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 3.750.000 TL

Peugeot E-5008 Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp): 3.573.500 TL

3.573.500 TL Yeni E-5008 GT 157kW (210hp): 3.717.000 TL

Editörün Yorumu

Peugeot 2008, geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar listesinin 14. sırasında yer almıştı. Bu otomobil Ekim 2026'da 1.566 satış adedine ulaşmıştı. Bu otomobil şu anda 2 milyon 353 bin TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni Peugeot 408 ve Peugeot 3008 için Kasım ayına özel bir kampanyanın olduğunu da belirteyim. Kampanya kapsamında bu iki araba daha uygun fiyata satın alınabiliyor.