Honor'dan 9.000 mAh Bataryalı Telefonlar Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

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Honor 700 serisinin batarya kapasitesi belli oldu. Honor 700, Honor 700 Pro ve Honor 700S modellerinden oluşan serinin tamamı yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. Üç telefonda da Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon işlemci kullanılacak. Bu arada serinin arka kamera bölümüne ikinci ekran da yer alacak.

Honor 700 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Honor 700 Honor 700 Pro Honor 700S İşlemci Snapdragon işlemci Snapdragon, işlemci Snapdragon, işlemci Batarya 9.000 mAh 9.000 mAh 9.000 mAh Arka ekran Yapay zekâ destekli Yapay zekâ destekli Yapay zekâ destekli Ana kamera 200 MP 200 MP Belli değil Telefoto kamera Belli değil 50 MP periskop Belli değil Ana ekran 6,57 inç, 1.5K iddiası 6,57 inç, 1.5K iddiası Belli değil Kablolu şarj 80W 80W 80W RAM 12 GB / 16 GB 12 GB / 16 GB 12 GB

Honor 700 Serisinin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Honor 700, Honor 700 Pro ve Honor 700S, 9.000 mAh batarya batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Seride yer alan üç telefon da 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Honor 600'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Honor 600 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Honor 600 Lite'ta ise 6.520 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Dolayısıyla Honor 700 serisi, önceki modellerdan daha uzun bir pil ömrüne sahip olacak.

Honor 700 Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Honor 700 Pro, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak. Honor 700 Pro'nun ayrıca 50 megapiksel periskop telefoto kamerayla geleceği öne sürüldü. Periskop telefoto kamera, uzaktaki nesnelerin dijital yakınlaştırmaya kıyasla ço kdaha az kalite kaybıyla optik olarak yakınlaştırılmasını sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Honor 600'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Honor 600 Pro'da ise 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Honor 700 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Honor 700 serisinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor 400, Magic 8 Pro ve Honor 600 Pro dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 700 serisinin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor 700 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 700, Honor 700 Pro ve Honor 700S modelleri 13 Kasım'da Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Bu arada yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Honor 600 serisi, 2026 yılının Nisan ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda yeni telefonların batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonların yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da gün içinde telefonunu yoğun kullanan ve sık sık şarj etmek istemeyen kişiler için önemli bir avantaj sağlayacaktır.