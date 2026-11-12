En İyi Oyunlar Açıklandı! Saklambaç Oyunu 4 Ödül Aldı

Golden Joystick Awards 2026, 11 Kasım'da Londra'da düzenlendi. 44. kez gerçekleştirilen törende 25 kategorinin kazananları açıklandı. Büyük bütçeli oyunların yanı sıra bağımsız yapımların da yarıştığı organizasyonda bazı oyunlar birden fazla ödül kazandı.

Ödüllerin büyük bölümü oyuncuların oylarıyla belirlendi. Eleştirmenler ve oyun sektöründen seçilen isimler ise dört özel kategorinin kazananlarını seçti. Bu yılın sonuçlarında Dispatch ve Meccha Chameleon birden fazla ödül alarak öne çıktı.

Dispatch ve Meccha Chameleon Kaç Ödül Kazandı?

Dispatch, En İyi Hikâye Anlatımı ve En İyi Müzik kategorilerinde ödül kazandı. Hikâye kategorisinde The Blood of Dawnwalker ve Silent Hill: Townfall gibi yapımları geride bırakan oyun, müzik dalında yüzde 26 oy aldı. Meccha Chameleon ise dört ödülle gecenin en başarılı oyunlarından biri oldu.

En İyi Çok Oyunculu Oyun kategorisinde yüzde 31, kendi oyununu yayımlayan bağımsız geliştiricilerin yarıştığı En İyi Bağımsız Oyun kategorisinde yüzde 32 oy aldı. Oyunun diğer iki ödülü ise yayıncıların ve geliştiricilerin seçimini yansıtan Yayıncıların Seçimi ile Geliştiricilerin Seçimi kategorilerinden geldi.

Resident Evil Requiem ve Crimson Desert Hangi Ödülleri Aldı?

Resident Evil Requiem, Yılın En İyi Oyunu ve Yılın En İyi Konsol Oyunu ödüllerini kazandı. Oyunun Evil Has Always Had A Name adlı fragmanı da En İyi Oyun Fragmanı kategorisinde yüzde 27 oy alarak birinci oldu. PC kategorisinde ise Crimson Desert yüzde 18 oyla Yılın PC Oyunu seçildi. Big Walk, Mewgenics ve The Blood of Dawnwalker gibi yapımların da aday olduğu yarışta ödül Crimson Desert'a verildi.

Yılın En İyi Bağımsız Oyunu Hangisi Oldu?

Valheim, En İyi Bağımsız Oyun kategorisinde yüzde 28 oy alarak birinci oldu. Kendi oyununu yayımlayan bağımsız geliştiricilerin yapımlarına ayrılan kategoride ise Meccha Chameleon kazandı. Erken Erişim Oyunu ödülünün sahibi yüzde 35 oy alan Subnautica 2 oldu. Slay the Spire 2 ve skate gibi oyunlar da bu kategoride yarıştı. En İyi Oyun Genişlemesi ödülü Doom: The Dark Ages | Revelations'a verildi. World of Warcraft: Midnight ve Cult of the Lamb: Woolhaven da adaylar arasındaydı.

Steam Controller ve Capcom Hangi Ödülleri Kazandı?

Steam Controller, En İyi Oyun Donanımı kategorisinde yüzde 51 oy alarak ödülün sahibi oldu. Sony INZONE M10S II, Secretlab ATLAS ve Razer Viper V4 Pro da aynı kategoride yarıştı. Yılın Stüdyosu ödülünü yüzde 57 oyla Capcom kazandı. House House, IO Interactive, Nintendo EPD, Frogwares ve Square Enix diğer adaylar arasındaydı.

Oyunculuk ve Diğer Kategorilerde Kimler Kazandı?

Pragmata'daki Diana karakterini canlandıran Grace Saif, En İyi Yardımcı Performans ödülünü yüzde 54 oyla kazandı. Resident Evil Requiem'de Grace Ashcroft karakterine hayat veren Angela Sant'Albano ise En İyi Başrol Performansı kategorisinde yüzde 36 oy aldı. Diğer kategorilerin kazananları şöyle:

Yılın En İyi Oyunu: Resident Evil Requiem

En İyi Ses Tasarımı: Onimusha: Way of the Sword (yüzde 32)

En İyi Görsel Tasarım: Control Resonant (yüzde 31)

En İyi Müzik: Dispatch (yüzde 26)

Mobilde Hâlâ Oynanan Oyun: Balatro (yüzde 22)

PC ve Konsolda Hâlâ Oynanan Oyun: Minecraft (yüzde 23)

En İyi Yeniden Yapım ve Yenilenmiş Oyun: The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered (yüzde 37)

En İyi Oyun Uyarlaması: Iron Lung (yüzde 32)

Eleştirmenlerin Seçimi: Big Walk

En Çok Beklenen Oyun: The Witcher 4 (yüzde 18)

Editörün Yorumu

Golden Joystick Awards 2026'nın sonuçları, bağımsız oyunların büyük bütçeli yapımlarla aynı kategorilerde rekabet edebildiğini gösteriyor. Meccha Chameleon'un dört ödül kazanması ve Valheim'ın kendi kategorisinde birinci olması bunun iki örneği.

Oyun seçerken ödül sayısından çok hangi alanda başarı elde edildiğine bakmak daha mantıklı. Hikâye odaklı oyun arayanlar Dispatch'i, çok oyunculu deneyim isteyenler Meccha Chameleon'u değerlendirebilir. Bağımsız yapımlara ilgi duyanlar için Valheim da listenin öne çıkan seçeneklerinden biri.