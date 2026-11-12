12.000 mAh Bataryalı Android Telefon Yolda! Prizin Yerini Unutturacak

OPPO yeni bir Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte A7 Ultra isimli telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. İddiaya göre çok şık bir tasarıma sahip telefon çok yakında tanıtılacak. Bu arada cihaz yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO A7 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO A7 Ultra'nın 2026 yılının Aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Bu arada yüksek batarya kapasitesi ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO A7 Pro, 2026 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

OPPO A7 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Find X9 Pro ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO A7 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. OPPO A7 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO A7 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre A7 Ultra, 12.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. OPPO'nun yeni telefonu, bu yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Tabii, bataryanın yanı sıra işlemcinin güç tüketimi, ekran özellikleri ve yazılım optimizasyonu da pil ömrünü doğrudan etkiliyor.

Karşılaştırmak gerekirse OPPO A7 Pro Max'te 10.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 80W civarı bir şarj hızını destekleyebilir. Bu arada A7 Pro'da 8.000 mAh batarya kapasitsei ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

OPPO A7 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OPPO logosu da bulunacak. Cihazın ön tarafında düz ekran tasarımı tercih edilecek. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.

Editörün Yorumu

12.000 mAh batarya kapasitesi, A7 Ultra'yı özellikle pil ömrüne önem veren kullanıcılar için ilgi çekici hâle getiriyor. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada ortaya çıkan görsele göre telefon çok şık bir tasarıma sahip olacak.