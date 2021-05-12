Exxen Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

Exxen ücretsiz hale geldi. Acun Ilıcalı, yerli dijital yayın hizmetinin Ramazan Bayramı haftası boyunca ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurdu. Peki, kısa sürede popüler olmayı başaran dijital yayın platformu, hiçbir ücret ödemeden nasıl izlenir? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Exxen Ücretsiz Nasıl İzlenir?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

Web tarayıcısı üzerinden Exxen.com internet sitesini ziyaret edin.

Ana sayfadaki "Tüm Türkiye'ye Bayram Sürprizi" kısmına isim soyisim ve e-posta adresinizi yazın. Bu işlemin hemen ardından "Bayram Süprizinden Yararlan" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. "BAYRAMDAEXXEN" promosyon kodunu kullanın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra belirlenen tarihler arasında platformu ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

2020 yılının aralık ayında kullanıma sunulan Exxen isimli dijital yayın platformu, 3 günde 500 bin üyeyi geçerek büyük bir başarının altına imza atmıştı. Kısa sürede popüler olmayı başaran dijital yayın hizmetinde reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki farklı abonelik türü yer alıyor.

Reklamlı abonelik paketinde aylık 9,90 TL, yıllık 99,90 TL ödemeniz gerekiyor. Reklamsız abonelik paketi ise aylık 19,90 TL, yıllık 199,90 TL fiyat etiketine sahip. Platformu ücretsiz olarak deneyimleyebilmeniz için 7 günlük deneme sürümü de mevcut.

Acun Ilıcalı, izleyicileri sevindirecek bir karar aldı. Alınan karar sonucunda platform kısa süreliğine ücretsiz oldu. Exxen tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Exxen’den herkese harika bir Bayram sürprizi. İster Türkiye’de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen’i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek."

Exxen Akıllı TV Uygulaması Yayımlandı

Kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe ulaşan platformda büyük bir eksiklik yer alıyordu. Exxen'in akıllı televizyonlar için bir uygulaması bulunmuyordu. Kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe ulaşan platformda büyük bir eksiklik yer alıyordu. Exxen'in akıllı televizyonlar için bir uygulaması bulunmuyordu.

Geçtiğimiz ahftalarda Exxen resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili bir paylaşım yapılmıştı. Yapılan paylaşım ile birlikte akıllı televizyonlar için özel bir uygulamanın çıktığı duyurulmuştu.. Aşağıda yer alan "İndir" butonuna tıklayarak uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.