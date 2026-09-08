Galaxy S27'nin İşlemcisi Performans Testinde! Selefini Geride Bıraktı

Samsung’un önümüzdeki yıl kullanıcıların beğenisine sunacağı Galaxy S27 serisi için geri sayım başladı. Yeni seriyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de işlemci diyebiliriz. Bu kapsamda kısa bir süre önce Galaxy S27’ye güç verecek Exynos 2700 performans testlerine girdi. İşte merak edilen detaylar!

Exynos 2700 Geekbench'ten Kaç Puan Aldı?

Galaxy S27'nin işlemcisi Exynos 2700 kısa süre önce Geekbench testlerine girdi. Yonga seti yapılan tek çekirdekli testlerden 4.328 puan ve çok çekirdekli testlerden ise 14.700 puan almayı başardı. Burada ufak bir karşılaştırma yapacak olursak Galaxy S26'nın işlemcisi Exynos 2600 aynı testlerden sırasıyla 3.336 ve 11.369 puan almıştı. Yani en azından kağıt üzerinde Exynos 2700 daha güçlü olacak diyebiliriz.

Exynos 2700 Özellikleri Neler Olacak?

Geekbench testlerine göre Exynos 2700’de 10 çekirdekli bir yapı mevcut olacak. Bunu biraz daha açarsak 1+4+1+4 şeklinde bir kurulum tercih edilecek. Burada Arm C1-Ultra, C1-Pro, C2-Ultra ve C2-Pro çekirdekleri karşımıza çıkacak. Grafik tarafında ise oyun gibi ağır işlemleri Xclipse 970 GPU üstlenecek.

Maalesef şu anda Exnos 2700'ın oyun performansına dair bir detay yok. Ancak burada selefi Exynos 2600 üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Bu donanım üzerinden gerçekleştirilen testlerde Genshin Impact'i ortalama 57 FPS ve PUBG Mobile'ı ise ortalam 58 FPS'te oynatabiliyor. Yeni donanım daha güçlü olacağından çok yüksek ihtimalle bu seviyelerin daha üzerine çıkacak.

Exynos 2700 Hangi Modellerde Kullanılacak?

Samsung’dan şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de Exynos 2700’ın Galaxy S27, S27 Plus ve S27 Pro modellerinde kullanılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy S26 ailesinde yalnızca standart ve Plus sürümlerinde Exynos işlemcilere yer verilmişti. Yeni seride ilk kez bir Pro modelinin bulunacak olması bu işlemciyi kullanan modellerin sayısını artıracak diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Kullanıcılar arasında Exynos işlemcilerine dair bir önyargı var. Ancak ben bu durumun son birkaç yılda değiştiğini düşünüyorum. Şahsi düşüncem hala Snapdragon’un daha iyi olduğu yönünde, fakat Exynos da performansıyla kullanıcıları üzmeyecek diyebilirim.